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05 Mart 2018 Pazartesi
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    • Bolu’ya yakışan polis merkezi

    Bolu’da tek polis merkezi olarak hizmet veren Bahçelievler İzzet Baysal polis merkezi yeni yüzüyle Bolu’nun adeta huzur merkezi haline dönüştürüldü. Vatandaşlara daha bir hizmet vermek için tadilata giden polis merkezi ilimize yakışan muhteşem bir polis merkezi haline dönüştürüldü.

    05 Mart 2018 Pazartesi 11:25
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    Bolu’ya yakışan polis merkezi
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    Yenilenen yüzüyle Bolu halkına hizmet vermek için tadilatı yapılan Bahçeliverler Polis Merkezinin açılışını gerçekleştiren Bolu Valisi Aydın Baruş, "Vatandaşlarımıza hizmet veren bütün dairelerimiz bu şekilde peyderpey yenileme amacındayız" dedi.

    Baruş, tadilatla yenilenen Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Baruş, Bolu'da daha önce iki polis merkezi bulunduğunu, bunlardan birinin kapatılmasıyla Bahçelievler Mahallesi'ndeki merkezin, tek polis merkezi amirliği olduğunu dile getirerek, "Buraya daha önceden binaya gelen arkadaşlarımız bilir, bu binanın koşulları çok iyi değildi. Ciddi bir şekilde onarıma ihtiyacı vardı. Emniyet Genel Müdürlüğünün göndermiş olduğu ödenekler ve İl Özel İdaremizden sağlanan desteklerle bu merkezi bu hale getirdik. Nezarethane koşulları da son derece olumlu hale getirilmiş." diye konuştu.

     

    Baruş, polis merkezlerinin vatandaşların yoğun olarak gidip geldiği yerler olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Bizler vatandaşlarımıza hizmet verirken onların en güzel, en ferah ve temiz koşullarda hizmet almasına öncelik gösteriyoruz. Diğer taraftan da merkezde çalışan polis memurları ve amirlerimizin daha rahat ve ferah koşullarda hizmet vermesi de hizmet verimliliği açısından önemli. Vatandaşlarımıza hizmet veren bütün dairelerimiz bu şekilde peyderpey yenileme amacındayız"

    Bolu Halkına daha iyi bir hizmet vermek için ve halkla birebir ilişkileri ön plana almak amacıyla iki kat üzerine yeniden tadilat yapılan Bahçelievler Polis Merkezi açılışına Vali Baruş’un yanı sına İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, Emniyetten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Alperen Ertürk, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Emniyet Müdür Yardımcıları ile polis merkezinde görev yapan emniyet mensupları katıldı. Hizmet binasının yeni yüzüyle buluşulmasında İl Özel İdaresi tarafından hediye edilen 2 adet 4*4 polis aracıda hizmete sokuldu. Vali Baruş, hediye edilen polis araçlarının içine binerek, araçların özelliklerine baktı. Polis Merkezi Müdürü Emniyet Amiri Ali Çalışkan, konuklara tadilatı yapılan polis merkezinin birimlerini tek tek gezdirerek bilgiler verdi.

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