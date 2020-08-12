Bolu’ya yaklaşık 250 bin EURO hibe



Haber: N. Halid Altundal

2020 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti (KA102 ve KA116) kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulan 2080 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alındı ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirildi. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde, 383 adet proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazandı, 19 adet proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlendi. Ayrıca, Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 2020 yılı teklif çağrısı döneminde 10 adet Mesleki Eğitim Akreditasyon Belgesi ile Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA116) başvurusu kabul edildi.

BOLU’YA 243,766 EURO HİBE

AB Eğitim ve Gençlik Programları 2020 Yılı Erasmus + Ana Eylem 1 kapsamında ilimizden yapılan proje başvuruları arasından Mesleki Eğitimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi (KA102) türünde toplam 243,766 Euro bütçeli 3 adet proje kabul edilerek hibe almaya hak kazandı.

Projeler kapsamında mesleki eğitim öğrencileri, Avrupa ülkelerinde kendi alanlarında uygulamalı eğitim alacaklar, öğretmenleri de öğrencilere hareketlilikleri esnasında nezaret ederek mesleki gelişimlerine katkı sağlayacaklar.