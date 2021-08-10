Bolu’ya yeni aşevi

Bolu Belediyesi tarafından yapımına başlanılan yeni Aşevi binasının kaba inşaatı tamamladı. Her gün binlerce sıcak yemek ihtiyacının karşılandığı Aşevi, binadaki ince işçiliklerin giderilmesinin ardından yeni yerine taşınacak.