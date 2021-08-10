Bolu’ya yeni aşevi

Haber: Aysun Beykoz
1970’li Yıllarda dönemin Belediye Başkanı Muzaffer Işın tarafından Bolu’ya kazandırılan Aktaş Mahallesi’ndeki eski katlı otopark binası, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın hayata geçireceği “İmaret Meydanı Projesi” kapsamında yıkılacak.
Aşevi yeni yapılan binasına taşınacak
13 Ağustos’ta gerçekleşecek yıkım ihalesinin ardından katlı otopark binasının yıkımına başlanılacak. Binanın zemin katında yer alan ve her gün binlerce ihtiyaç sahibinin sıcak yemek ihtiyacı karşılanan Aşevi ise Aktaş Mahallesi Ali Çatana Caddesi’ndeki Halk Ekmek Fırınının hemen yanına inşa edilen yeni binasında hizmet verecek.
370 metrekare kullanım alanı olan 2 katlı yeni Aşevi binasının kaba inşaatı bitme aşamasına geldi. Belediye ekipleri, ince işçiliklerin aralıksız sürdüğü binayı kısa sürede tamamlamak için hummalı çalışma yürütüyor.