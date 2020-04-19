Bolu’ya yeni doktorlar

Haber: Ceylan Beykoz

Sağlık Bakanlığı'na ihtiyaç duyulan sağlık personeli kadroları için 32 bin alım yapılacağını Sağlık Bakanı Koca müjdelemişti. 18 bin sağlık personelinin alınacağı yerleştirme sonuçları açıklandı. Atamalar sonucunda Bolu’ya da 1 çocuk doktoru, 1 beyin cerrahı, 1 radyolog, 1 ruh hastalıkları doktoru, 1 patoloji doktoru ve 3 pratisyen hekim ataması yapıldı. Konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın “Tüm Türkiye'de sağlık ordumuz büyürken, İlimize hizmet verecek yeni doktorlarımızı da eklemeye devam ediyoruz. Son yapılan atamalarla; Bolu'muza; 1 çocuk nöroloji, 1 beyin cerrahı, 1 radyolog, 1 ruh hastalıkları doktoru, 1 patoloji doktoru ve 3 pratisyen hekim hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.