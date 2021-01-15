Bolu’ya yeni kardeş

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çevre il ve ilçe belediyeleriyle olan ilişkileri kuvvetlendirmek için ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Tanju Özcan son olarak İstanbul’da Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi ziyaret etti. Başkan Özcan’a ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün eşlik etti. Samimi bir sohbet havasında gerçekleşen ziyarette iki belediye arasındaki işbirliği konuları ele alındı. Ziyarette Bolu Belediyesi ile Ataşehir Belediyesini kardeş yapan protokol Özcan ve İlgezdi tarafından imzalandı.

“PROTOKOLÜMÜZ HAYIRLI OLSUN”

İlgezdi yaptığı açıklamada, “Yeni bir kardeş belediyemiz daha oldu. Hoş geldin Bolu Belediyesi. Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan ile imzaladığımız protokolümüz hayırlı olsun. Ayrıca Başkanımız Sayın Tanju Özcan ve CHP Bilecik Milletvekilimiz Sayın Yaşar Tüzün’e ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi.