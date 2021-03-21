Bolu’ya yeni müftü

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 14 ile müftü atandı. 14 İl Müftülüğüne yapılan atamalar Resmî Gazetede yayımlandı. Müftü atamalarına göre ilimizde görev yapan Müftü Orhan Genç’in yerine Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu atandı.

ALİ RIZA TAHİROĞLU KİMDİR?

1961 yılında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Çobanbeyli Mahallesinde doğdu. İlkokulu kendi mahallesinde, İmam-Hatip lisesini ise 1981 yılında Konya Doğanhisar’da bitirdikten sonra aynı yıl Erciyes Üniversitesi İlahiyat fakültesine girdi.1985 yılında İlahiyat Fakültesi bitirdikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu Müftülük- Vaizlik sınavını kazanarak Adıyaman’ın Besni İlçesine vaiz olarak atandı. Daha sonra 1989- 1992 yılları arasında Çağlayancerit’te, 1992-1993 yıllarında Çandır’da, 1993- 2003 yılları arasında Yahyalı’da. 2003-2011 yılları arasında Talas'ta, 2011-2016 yılları arasında Bergama’da İlçe müftülüğü görevlerinde bulundu. 08 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile Osmaniye İl Müftüsü olarak atanan Ali Rıza TAHİROĞLU 17.01.2017 tarihinde görevine başlamış olup, evli ve dört çocuk babasıdır.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021, 12:49