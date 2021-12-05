Bolu’ya yeni turizm sektörü



Haber: C. Kutay Aykan

Doğasıyla, havasıyla ve suyuyla ülkemizin en güzel şehirleri arasında birinci sırada yer alan ve bu güne kadar doğa turizmi konusunda pek fazla ilerle göstermeyen ilimize yeni bir turizm alanı yaratılması konusunda girişimler başlatıldı.

Hükümetin motorlu karavanlarda ÖTV oranını yüzde 45'e indirmesiyle karavan satış ve kiralama sektöründe talep patlaması yaşandığını belirten Shantigo Karavan ortaklarından Turizmci Tarık Irmak, 8 istasyonlu yeni nesil band sisteminin yer aldığı fabrikanın 1 Ocak tarihinde hayata geçeceğini açıkladı.

ÖRNEK KARAVAN PARK ALANI KURUYORUZ

Shantigo olarak Türkiye'de karavan kamp ve park alanlarının gelişmesini istediklerini ifade eden Irmak, bu konuda da örnek bir çalışmaya imza atacaklarının müjdesini verdi. Bolu'da doğanın içerisinde bir Karavan Park Alanı kurmayı planladıklarını anlatan Irmak, "Bolu ilimizde ülkemize örnek bir karavan park alanı kurmayı planlıyoruz" diye konuştu.