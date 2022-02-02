Bolu’ya yine yok



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’ya sözleşmeli öğretmen atamalarının yapılmaması hakkında eğitim sendikaları başkanlarına görüşlerini sorduk.Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram, Bolu’daki öğretmen durumunu şu sözleriyle açıkladı; “Edindiğimiz bilgilere göre 2021-2022 Eğitim Öğretim yılını kapsayan süreçte, İlimizde Öğretmen Norm Açığı 303 olarak belirlenmiştir. Bunun yanında, boş idareci kadrolarına görevlendirilen öğretmenler, doğum iznine ayrılanlar, askerlik izninde vb. diğer ücretsiz izinde bulunan öğretmenler değerlendirildiğinde Bolumuzdaki toplam norm açığı 400'ü aşmaktadır.

Buna mukabil okullarımızda 270 civarında ücretli öğretmen görevlendirildiğini görmekteyiz. Türk Eğitim Sen Genel Merkezimizin yapmış olduğu son araştırmada, ülkemizde 120 bin civarında norm kadro açığı, buna karşılık olarak da 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 79 ilde (Hakkari ve Bolu İl Valilikleri ücretli öğretmen sayısını göndermedi) ücretli öğretmen sayısı 85 bin 513’e ulaştığı ortaya konulmuştur. Tüm bunların yanında 500 bin civarında fakültelerinden mezun olmuş öğretmen ise bir an önce atama beklemektedir.

BOLUMUZA YENİ ÖĞRETMEN ATANMAMIŞTIR

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Türk Eğitim Sen olarak, "eğitimde tasarruf olmaz " anlayışıyla Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi genişletilerek ülke genelinde tüm öğretmen açığının giderilmesini sürekli talep etmekteyiz. Bu gerçekleştirilirken de öğretmenler arasındaki kadrolu, sözleşmeli ve ücretli gibi ayrımların giderilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ülke genelindeki öğretmen açığı ile ilimizdeki açık nüfus ve öğrenci sayısı oranlandığında ciddi boyutlardadır. Üstelik görevlendirilen ücretli öğretmenlerimizin bir kısmı Eğitim Fakültesi mezunu iken bir kısmı farklı bölümlerinden lisans mezunları ve bir kısmı da ön lisans mezunlarından oluşmaktadır. Hal böyle iken gerçekleştirilen son öğretmen atamalarında da bildiğimiz kadarıyla Bolumuza yeni öğretmen atanmamıştır.

SORUN ORTADA

Sorun açık seçik ortadadır. Şehrimizdeki Eğitim öğretimde başarının artması öğretmen ihtiyacının bir an önce giderilmesine bağlıdır. İlimizin dinamikleri ve eğitimin paydaşları olarak bizler çözüme yönelik ne yapabileceğimize odaklanmalıyız. Bu vesileyle, konuya dair hassasiyet gösteren ve gündeme getirerek farkındalık oluşmasına katkınızdan dolayı Olay Gündem Ailesine bir eğitimci olarak teşekkür etmek istiyorum.

İlimizdeki öğretmen açığı sorununun çözüm mercii yine yerel siyasetimiz olacaktır kanaatindeyim. İlimizde faaliyet gösteren tüm STK'lar, basın, siyaset gibi dinamikler ayrım yapmaksızın konuya birlikte duyarlılık göstermeli ve taleplerimizi dile getirmelidir. Beklentimiz iller arası isteğe bağlı, özür grubu öğretmen atamalarına ve bundan sonraki ilk öğretmen atamalarına tüm normlarımızı açmak suretiyle ilimizdeki öğretmen açığının kapatılmasıdır.

BU SAYI ÖĞRETMEN İHTİYACANI KARŞILAMIYOR

Eğitim-Bir-SenBolu 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Koçak, konu hakkında şunları söyledi; “Geçen gün yapılan atamayla eğitim ailemize katılan 15.000 meslektaşımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu sayı ülkedeki öğretmen ihtiyacının karşılamıyor. Bu eksiklik ücretli öğretmen uygulamasıyla gideriliyor. Yıllarca aynı işi yapan öğretmenler kadrolu, sözleşmeli, ücretli diye farklı şekillerde istihdam edilmiş ve büyük problemleri beraberinde getirmiştir. Zira aynı işi yaptığı halde aynı ücret verilmemiş, üç çeşit uygulamayla büyük haksızlıklar ortaya çıkmış, büyük mağduriyetler oluşmuştur.2021 Yılı Ağustos Ayında Yapılan 6. Dönem Toplu Sözleşme sonucunda, bütün sözleşmeli kamu çalışanlarının 2022 sonunda kadroya geçirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar resmi gazetede yayımlanmış ve bu yılın sonuna kadar sözleşmeli öğretmenler de bu kanunun tanıdığı haklara göre kadroya geçirilecektir” dedi.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÇALIŞIYOR

Bu bağlamda geriye sadece farklı olarak ücretli öğretmenler kalıyor. Bu konu, yeni bir konu, yeni bir sorun değil. Yılların getirdiği problemin bir an önce çözülmesi gerekiyor. Zira acı bir gerçek var ki bu ücretli öğretmenlerimiz tam gün derse gitseler, haftada 30 saat ders ücreti alsalar bile asgari ücretin altında bir ücretle çalışıyorlar. Bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz ki ücretli öğretmenliği sona erdirecek şekilde bütün boş kadrolara atama yapılmalıdır. Hem asgari ücretin bile altında bir ücrete çalışan ücretli öğretmenlerin hakkı verilmiş olur. Hem de aynı işi yapanlar arasında ayırım yapılmamış olur. Eğitimde işin maliyetine değil, mahiyetine bakılmalıdır. Bu nedenle ücretli öğretmenlik uygulamasından bir an önce vazgeçilmeli, boş normlara kadrolu öğretmen ataması yapılmalıdır. Bu yapılıncaya kadar, şu anda ücretli öğretmen olarak çalışan meslektaşlarımızın emeklerinin karşılığı verilmeli, hak edişleri asgari ücretin üzerine çıkarılmalıdır.

BOLU’YA NEDEN İKTİDAR YANLISI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER ATANIYOR

Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Ocak 2022 tarihinde yaptığı 15 .in sözleşmeli öğretmen ataması için şunları söyledi; “Bolu ya dün hiç bir alanda öğretmen ataması yapılmadı. Gerekçesi ihtiyaç yok,norm yok.Bu doğru bir açıklama değil. Eğer ihtiyaç yoksa,atama yapılacak norm yoksa, iktidar bloğunun yakınları ve onlardan olan yüzlerce kişi öğretmen vasfı taşımadığı halde neden Bolu da ücretli öğretmen olarak istihdam ediliyor?” açıklamalarında bulundular. İlimizde şu an 3 bin 774 öğretmen görev yaparken, 48 bin 705 öğrenci ise eğitim ve öğretim görüyor.