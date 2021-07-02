Bolu’ya100 milyon TL’lik yeni yatırım



Haber: Ceylan Beykoz

137 yıllık tecrübesiyle 34 ülkede 16.500 çalışanı ve 40 fabrikası ile teknoloji ve estetiği bir araya getiren çözümleriyle faaliyet gösteren, nitelikli cam konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden SCHOTT, Türkiye’ye yatırımlarını sürdürüyor. Bolu ve Çerkezköy’de iki fabrikası bulunan SCHOTT, Bolu’da açacağı yeni üretim tesisi için kolları sıvadı. Ocak 2022’de hizmete girmesi planlanan fabrikanın temelleri atıldı.

Nitelikli cam konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden SCHOTT, 1989 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Bolu ve Çerkezköy’de bulunan fabrikalarıyla Türkiye’de beyaz eşya sektörüne yönelik düz cam üretimi gerçekleştiren şirket, bugün 4 kıtada toplam 20 ülkeye Türkiye’den ürün ihraç ediyor. SCHOTT 100 milyon TL yatırımla hayata geçireceği yeni fabrikasının temellerini attı. Bolu’da 20 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösterecek olan yeni üretim tesisinde fırın, ocak, davlumbaz ve buzdolabı ön kapak camları ağırlıklı olmak üzere katma değeri yüksek cam üretimi gerçekleştirecek. Yeni istihdam imkanları yaratacak olan tesisle Bolu’da çalışan sayısını yaklaşık iki katına çıkaracak olan SCHOTT, yurt dışına ihracatı yapılacak ürünlerle de Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

Yeni fabrikanın temel atma töreninde konuşan SCHOTT Orim Genel Müdürü Hakan Gerdan, “1884 yılında kurulan SCHOTT, bugün 34 ülkede 40 fabrikası ve 16.500 çalışanı ile faaliyet gösteren köklü global bir şirket. 1989 yılından bu yana faaliyet gösterdiğimiz Türkiye, SCHOTT dünyasında çok önemli bir konuma sahip. SCHOTT olarak Türkiye’ye, Türkiye’deki çalışanlarına çok güveniyor, buraya duyduğumuz güvenle yatırımlarımızı düzenli sürdürüyoruz. Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımız günden bu yana ürettiğimiz inovatif ürünlerle hem üreticilerin hem de tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyor, müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunuyoruz. SCHOTT Türkiye, her yıl bölgesinde açıklanan vergi sıralamasında ilk 10’da yer alıyor. Geçen yıl 60 milyon Euro seviyesinde ciro gerçekleştirdik. Bu yıl ciromuzu daha da artıracağız” diye konuştu.

Temellerini attığımız yeni fabrikayla Bolu’daki üretim kapasitelerini yüzde 50, Türkiye’deki toplam üretim kapasitelerini de yaklaşık yüzde 25 oranında artıracaklarını ifade eden Hakan Gerdan, “Yeni istihdam yaratacak olan yeni fabrikamızla birlikte, şu anda 700 olan çalışan sayımız 1000’e çıkacak. Müşterilerimizin istek ve artan taleplerini karşılamak için yatırım ve altyapı çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Yeni fabrikamızda Endüstri 4.0 ve dijitalleşme altyapısına da yatırım yapıyoruz. 2022 yılının Ocak ayında hizmete açmayı hedeflediğimiz yeni fabrikamızın Bolu’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

PANDEMİ DÖNEMİNDE SCHOTT’TAN AŞI DESTEĞİ

SCHOTT’un dünyadaki Ar-Ge çalışmalarına ve öncü teknolojilerine de dikkat çeken SCHOTT Orim Genel Müdürü Hakan Gerdan, “SCHOTT dünyada 2020 yılında 320 milyon Euro değerinde rekor yatırım yaptı. Bu yıl için 350 milyon Euro yatırım planlandı. 600’ün üzerinde bilim insanı ile 3000’in üzerinde patenti bulunan bir teknoloji şirketi olan SCHOTT, global olarak pandemi döneminde de onaylanmış aşı ampullerinin yüzde 90’ının tedarikçisi. İçinden geçtiğimiz bu zorlu pandemi döneminde insan sağlığına verdiğimiz bu katkıdan ayrıca gurur duyuyoruz. Bunun yanında akıllı telefonlarda son dönemin en önemli trendlerinden katlanabilir cam da yine gurur duyduğumuz ürünlerimizden biri” dedi.

SCHOTT HAKKINDA

Almanya’nın en köklü vakıflarından Carl Zeiss’ın sahibi olduğu SCHOTT, 137 yıllık tecrübesiyle 34 ülkede nitelikli cam alanında yüksek teknolojili çözüm üreticisi konumundadır. Kurucusu OttoSchott, nitelikli camın mucidi olarak tanınmaktadır. SCHOTT, sağlık, ev aletleri ve yaşam, tüketici elektroniği, yarı iletkenler, optik, imalat ve enerji, otomotiv, astronomi ve havacılık gibi ileri teknoloji gerektiren alanlarda teknoloji ile estetiği bir araya getiren çözümler sunmaktadır. “Öncü olmak”, “sorumlu davranmak” ve “birlikte hareket etmek” prensipleriyle hareket eden SCHOTT; çalışanlarına, topluma ve çevreye karşı sorumluluğu içselleştirmiş bir şirkettir. Şirket, 2030 yılına kadar iklim değişikliğine etkisini sıfırlamayı hedeflemektedir.

SCHOTT, Türkiye’de SCHOTT AG’nin ürettiği ürünlerin Türkiye’deki satışından sorumlu SCHOTT Cam ve beyaz eşya sektörüne cam işleyen SCHOTT Orim tarafından temsil edilmektedir. 1989 yılında Bolu Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan şirketin Bolu ve Çerkezköy’de iki fabrikası bulunmaktadır.