Haber: Aysun Beykoz

Sonbahar temalı sergi, 2017 yılında Bolu yedi göller ve Manavgat şelalesi çevresinde 2017 sonbaharında çekilmiş 45 fotoğraftan oluşuyor. 5 yıldır Side fotoğraf kulubünde eğitim alan Dr Yusuf Aydın’ın Sonbahar temalı ilk kişisel fotoğraf sergisine sanatseverlerin ilgisi yoğundu. BOLU VE MANAVGAT AYNI SERGİDE BULUŞTU

Fotoğraf Sergisiyle ilgili bilgi veren Dr Yusuf Aydın: ‘Bir sonbahar temalı fotoğraf sergisi yapacaksanız,sonbaharın fotoğrafik açıdan en dolu dolu yaşandığı yer bence Bolu ,Yedigöller ve Aband onun için özellikle Bolu’ya gittim.Bolu’da sonbaharın renk kombinasyonundan ve sonsuzluğundan çok etkilendim.Bunu bir sonbahar temalı bir sergiye dönüştürmek istedim.Manavgat’lı birisi olarakta sergiye Manavgat’ı da dahil etmek istedim.Manavgat’ın en meşhur yeri olan Manavgat şelalesi ve çevresinde çektiğim fotoğraflarla sergiyi oluşturdum.’ Dedi

SERGİNİN GELİRİ İLKOKULA

Dr. Yusuf Aydın ayrıca Fotoğraf sergisinden elde edilecek gelirin Manavgat Çardakköyü Şehit Mustafa Uysal ilköğretim okulunun ihtiyaçları için kullanılacağını söyledi.

Manavgat kaymakamı Dr Mustafa Yiğit ise: ‘ Doğa fotoğrafları Manavgat’ın güzelliklerini gösteriyor ayrıca Bolu’dan da bir karşılaştırma sözkonusu,Fotoğraf sergisinden elde edilecek gelirin bir okulumuza bağışlanacak olması çok önemli,butür insanlarımızın artmasını diliyorum ‘ dedi

BOLU VE MANAVGATI TANITTI

Fotoğraf Sergisi , Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesinin yanında Bolu ve Manavgat’ın tanıtımına katkı sağlamayı da amaçlıyor .

Görüntü Detayı

1) Dr Yusuf Aydın ( Fotoğraf sanatçısı)

2) Dr Mustafa Yiğit ( Manavgat Kaymakamı)