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24 Haziran 2018 Pazar
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    • Bolu’yu Avukatlar temsil edecek

    Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği Genel seçimleri için Bolu’da sandıkların yüzde yüzü açıldı. Bolu’da 221 bin 237 seçmenin oy kullandı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Ak Parti’den 2 Milletvekili CHP’den 1 Milletvekili Bolu’yu mecliste temsil edecek.

    24 Haziran 2018 Pazar 22:13
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    Bolu’yu Avukatlar temsil edecek
    Haber: Kasım Şahin – Semih Baykal

    Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da sonucu meraklanan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği Genel seçimleri sonuçlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Bolu’da Recep Tayyip Erdoğan, 127 bin 935 ile yüzde 65.97 alırken, Muharrem İnce 44 bin 667 ile yüzde 23.03 oy aldı. 27. Dönem Milletvekilliği genel seçimlerinde ise  AK Parti  101 bin 946 ile yüzde 52.20 oy alırken, CHP 39 bin 319 ile yüzde 20.13 oy aldı. Cumhur İttifakı ise 67.20 oy alırken, Millet İttifakı 30.35 oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti’den Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü, CHP’den Tanju Özcan, Bolu’yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edecek.

    İşte oy dağılımları

    CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY DAĞILIMI

    SIRA      ADAY                                OY ORANI           TOPLAM OY       DETAY

    1          RECEP TAYYİP ERDOĞAN       %65.97              127.935               

    2          MUHARREM İNCE                %23.03                44.667  

    3          MERAL AKŞENER                 %8.75                 16.965  

    4          SELAHATTİN DEMİRTAŞ       %0.81                  1.574    

    5          TEMEL KARAMOLLAOĞLU     %1.20                  2.318    

    6           DOĞU PERİNÇEK              %0.25                 477

    PARTİLER OY DAĞILIMI

    SIRA      PARTİ    OY ORANI           TOPLAM OY       MİLLETVEKİLİ    DETAY

    1           AK Parti %52.20                 101946                 2            

    2           CHP      %20.13                 39319                    1            

    3           MHP     %15.13                 29544                    0            

    4        HÜDA PAR  %0.16                319                        0            

    5      Vatan Partisi %0.23                452                        0            

    6       HDP            %1.41                2746                      0            

    7     Saadet Partisi %1.58                3083                      0            

    8       İyi Parti       %8.60                16798                    0            

    9      Diğer         %0.55                   1076                      0

    İlçelere göre oy dağılımı

    1             MERKEZ               466         466         %100.00               124967

    2             GEREDE              141         141         %100.00               23314

    3             GÖYNÜK             79           79           %100.00               10929

    4             KIBRISCIK          25           25           %100.00                2179

    5             MENGEN            76           76           %100.00                 9743

    6             MUDURNU          91           91           %100.00               13506

    7             SEBEN               38           38           %100.00               3821

    8             DÖRTDİVAN       34           34           %100.00               4944

    9             YENİÇAĞA         28           28           %100.00               5147

     

    Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı, 27., Dönem, Milletvekilliği, Genel

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