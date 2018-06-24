Haber: Kasım Şahin – Semih Baykal

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da sonucu meraklanan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği Genel seçimleri sonuçlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Bolu’da Recep Tayyip Erdoğan, 127 bin 935 ile yüzde 65.97 alırken, Muharrem İnce 44 bin 667 ile yüzde 23.03 oy aldı. 27. Dönem Milletvekilliği genel seçimlerinde ise AK Parti 101 bin 946 ile yüzde 52.20 oy alırken, CHP 39 bin 319 ile yüzde 20.13 oy aldı. Cumhur İttifakı ise 67.20 oy alırken, Millet İttifakı 30.35 oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti’den Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü, CHP’den Tanju Özcan, Bolu’yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edecek.

İşte oy dağılımları

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY DAĞILIMI

SIRA ADAY OY ORANI TOPLAM OY DETAY

1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.97 127.935

2 MUHARREM İNCE %23.03 44.667

3 MERAL AKŞENER %8.75 16.965

4 SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.81 1.574

5 TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.20 2.318

6 DOĞU PERİNÇEK %0.25 477

PARTİLER OY DAĞILIMI

SIRA PARTİ OY ORANI TOPLAM OY MİLLETVEKİLİ DETAY

1 AK Parti %52.20 101946 2

2 CHP %20.13 39319 1

3 MHP %15.13 29544 0

4 HÜDA PAR %0.16 319 0

5 Vatan Partisi %0.23 452 0

6 HDP %1.41 2746 0

7 Saadet Partisi %1.58 3083 0

8 İyi Parti %8.60 16798 0

9 Diğer %0.55 1076 0

İlçelere göre oy dağılımı

1 MERKEZ 466 466 %100.00 124967

2 GEREDE 141 141 %100.00 23314

3 GÖYNÜK 79 79 %100.00 10929

4 KIBRISCIK 25 25 %100.00 2179

5 MENGEN 76 76 %100.00 9743

6 MUDURNU 91 91 %100.00 13506

7 SEBEN 38 38 %100.00 3821

8 DÖRTDİVAN 34 34 %100.00 4944

9 YENİÇAĞA 28 28 %100.00 5147