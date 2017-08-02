Haber: Semih Baykal

Taşhan’ı güzelleştirme ve merkezi hala getirme çalıştırmaları devam ediyor. Bolu Belediyesi geçtiğimiz aylarda bölgedeki kullanılmayan yerleri ihaleye açarak sosyal tesisler haline getirdi. Sosyal tesisler için düzenlemeler başlarken, çalışmalarda sona gelindi.

Taşhan’ın ön kısmında bulunan ve kullanıma açılması planlanan bölgedeki çalışmalarda sona gelindi. Bu bölge Kafe ve restoran olarak kullanılacak. Sosyal tesis içinde Bolu’nun ismi localara verilirken, terası ise vatandaşlara, özel bir keyif sunuyor. Terasta Bolu’nun dört bir yanını rahatça görebilen eşsiz bir manzara bulunuyor. Çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Taşhan’ın bu hafta içi açılması bekleniyor.