Bolu’yu temsil edecekler

Bolu’da yapılan ‘Ezanı Güzel Okuma Hadis Ezberleme ve Etkili Hutbe Sunumu’ yarışmasına Merkez, Gerede ve Kıbrıscık ilçelerimizden katılan ve başarılı olan imamlar ilimizi bölgede temsil etmeye hak kazandı.