Bolu’yu temsil edecekler

Haber: Erdal Tanrıverdi
Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle il merkezinde ve ilçelerde yapılan yarışmaların sonucunda birinci olan görevliler arasında ‘Ezanı Güzel Okuma Hadis Ezberleme ve Etkili Hutbe Sunumu’ yarışması geçtiğimiz gün Akşemseddin Cami’nde gerçekleştirildi.
Yarışma sonucunda kendi kategorilerinde birinci olan din görevlileri Bolu’yu bölge yarışmalarında temsil etmeye hak kazandılar.
İŞTE KAZANANLAR
Ezanı Güzel Okuma Yarışması Birincisi, Mustafa Bozoğlu: Bolu Merkez Karacaağaç Mahallesi Oflu Kardeşler Camii İmam-Hatibi
Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Birincisi, Coşkun Kısaoğlu: Gerede Hacı Emin Efendi Cami İmam-Hatibi