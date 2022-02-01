Bolu’yu üzen vefat

Haber: Okay Özcan

Ayten ailesinin 18 yaşındaki Kas Hastası olan Eren Ayten tedavi gördüğü hastanede sabah 05.00 sıralarında hayatını kaybetti. Son bir haftadır durumu kötüye giden Ayten’in vefat haberini Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF) Bolu İl Temsilci Başkanı Satılmış Akman paylaştı.

18 yaşındaki gencin cenazesi İkindi Namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Nuhlar köyü köy mezarlığına defnedilecek.

Olay Gündem Gazetesi ailesi olarak Eren Ayten’e Allahtan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.