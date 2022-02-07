Bolu’yu yasa boğan ölüm

Haber: C. Kutay Aykan

Kaza, dün akşam saat 20.40 sıralarında Konya- Adana kara yolu Hortu Mahallesi yakınında meydana geldi. Mehmet Demir yönetimindeki 06 HBM 70 plakalı otomobil, yola aniden çıkan köpeğe çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücü Mehmet Demir, eşi Sinem Demir (34), çocukları Hiranur (8), Ahselnaz (5) ve Mehmet Efe Demir (1) yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan baba Mehmet Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eşi ve 3 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI

Özel bir firmada aşçılık yaptığı öğrenilen Mehmet Demir’in, eşinin bir akrabasının düğününe ailesiyle birlikte gittiği ve Bolu’ya dönüşleri sırasında kazanın meydana geldiği öğrenildi. Bolu Merkeze bağlı Ericek köyü doğumlu olan Mehmet Demir, yarın öğlen namazına müteakiben, doğduğu köyde toprağa verilecek.