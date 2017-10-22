Haber: Semih BAYKAL
Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Bolu Şube Başkanı Nihat Alpat Öztürk, akşam üstü kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı ve hayatını kaybetti.
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