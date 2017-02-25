Haber : ERDAL TANRIVERDİ

Bolu İl AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü Personeline Şüpheli Paket ve Canlı Bombalara Yaklaşım konusunda eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden Bomba İmha Uzmanının Bolu İl AFAD Müdürlüğü AADYM Toplantı Salonunda gerçekleştirdiği eğitimde: Patlama, Patlama Çeşitleri, Patlayıcı Cisimler, El Yapımı Patlayıcılar, Bombalı Eylemlerde Muhtemel Hedef ve Yöntemler, Alınması Gereken Önlemler, Tehdit Analizi, Bomba Tehdidinin Analiz Edilmesi, Olay Yerinde Alınacak ve Alınması Gereken Önlemler konularından bahsedildi.