Boncuk emin ellerde

Haber: C. Kutay Aykan

Çakmaklar Mahallesi’nde yaralı bir şekilde duran kediyi gören duyarlı bir vatandaş, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı kediyi alarak merkeze götürdü. Burada yapılan detaylı inceleme sonucunda kedinin arka sağ ayağında parçalı kırık olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından ameliyata alınan kedinin ayağına intrameduler pin ve serklaj uygulama yöntemi kullanarak tedavisi gerçekleştirildi.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Koray Kolludemiroğlu yaralı kedinin ameliyatına ilişkin; “Yaralı olarak getirilen kedinin ayağında yapılan inceleme sonucunda parçalı femur kırığının olduğu tespit ettik. İntrameduler pin ve serklaj uygulama yöntemi kullanarak başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Yaralı halde sokakta bulunan kedinin merkezde tedavilerinin yapıldığını ifade eden Kolludemiroğlu, kedinin şu an koruyucu bir aileye bakım için sahiplendirildiğini de belirtti.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 12:54