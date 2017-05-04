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Bolu’daki endemik türleri üniversite ile iş birliğine giderek koruma altına alan Bolu Belediyesinin, nilüfer ve bonsai ağacı yetiştirmek için çalışma başlattığı belirtildi. Alpağutbey Mahallesi’nde bulunan 7 bin 300 metrekarelik alanda inşaatına başlanılan Bolu Belediyesi Nilüfer ve Bonsai Ağacı Üretim Merkezi bünyesinde bin 160 metrekarelik endemik nilüfer havuzu, bonsai ağacı üretim merkezi, alabalık havuzu, kafeterya, yürüyüş yolları ve özel üretim güllerinin sergilendiği alanların bulunacağı ifade edildi. Çok yönlü ve Türkiye’de bir ilk olacak parkta Bolu’ya uygun nilüfer türlerinin yetiştirilerek, çoğaltılacağı ve halkın da bunları görmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Ayrıca bonsai ağacı üretim merkezinde düzenlenecek kurslar sayesinde kentte yeni iş kollarının oluşması ve istihdama olumlu katkı sağlanması hedefleniyor.