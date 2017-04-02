Haber: Aysun Beykoz

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Bolu’da Borazanlar Mahallesi Kocatepe Sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk binalarda yangın çıktı. Olay yerine gelene Bolu İtfaiyesi ekipleri, yangın büyüyerek sokak üzerinde bulunan diğer konutlara sıçramadan müdahale etti. İtfaiye ekipleri sokak üzerinde bulunan diğer konutlara sıçramasın diye binaları yıkarak söndürdü. Büyük uğraşlar sonucu söndürülen yangın sonrasında yanan binalar üzerinde soğutma çalışması yapıldı.