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02 Nisan 2017 Pazar
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    • Borazanlar iki bina yandı

    Bolu’da Borazanlar Mahallesi’nde iki tane metruk binada yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    02 Nisan 2017 Pazar 13:42
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    Borazanlar iki bina yandı

    Haber: Aysun Beykoz

    Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Bolu’da Borazanlar Mahallesi Kocatepe Sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk binalarda yangın çıktı. Olay yerine gelene Bolu İtfaiyesi ekipleri, yangın büyüyerek sokak üzerinde bulunan diğer konutlara sıçramadan müdahale etti. İtfaiye ekipleri sokak üzerinde bulunan diğer konutlara sıçramasın diye binaları yıkarak söndürdü. Büyük uğraşlar sonucu söndürülen yangın sonrasında yanan binalar üzerinde soğutma çalışması yapıldı.

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