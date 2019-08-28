Borç konusuna noktayı koydu

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği kahvaltı programında basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Özcan, kahvaltı sonrası yaptığı açıklamalarda son günlerde tartışmalara sebep olan Bolu Belediyesi’nin borcuyla alakalı konuya değindi.

“BORCU HESAPLAMAK İÇİN 20 GÜNÜMÜZÜ VERDİK”

Son zamanlarda belediyenin borçları ile ilgili polemik yapmak isteyenlerin olduğunu üzülerek gördüğünü söyleyen Başkan Özcan konuyla ilgili açıklamasında, “Ben seçim döneminde şunu söylemiştim: ‘Belediyenin çok borcu olduğunu biliyorum, ama hiçbir zaman enkaz devraldım edebiyatı yapmayacağımı’ demiştim ve seçimden sonra uzunca bir süre de -yaklaşık bir 20 gün de- borçları açıklamamıştım. Kamuoyundan sürekli ‘Belediyenin borçlarını açıkla, açıkla’ diye çağrılar geliyordu. Belediyenin borçlarını başlangıçta niye tam olarak açıklayamadığımızı da geçenlerde katıldığım bir televizyon programında açıklamıştım. Çünkü ben ilk belediyenin borçlarını istediğimde bana bir borç tablosu verildi. Orada yapılmış olan bazı işlere ilişkin borçların olmadığını gördüm. Bunu sordum: ‘Sebebi nedir?’ dedim. ‘Size verdiğimiz listede kesinleşmiş borçlar var’ dediler. Yani olay şu, her birim kendine has ihaleler yapmış ve muhasebe müdürlüğü, ancak hakedişler geldiği zaman bunu borç olarak belediyenin sistemine girebilmiş. ‘Yani ne olacak?’ dedim. ‘Hakedişler düzenlenmesin’ dediler. ‘Altı aydır hakedişler düzenlenmiyor, şimdi düzenleniyor’ dediler. ‘Peki bu borç, bana bildirdiğiniz borç ne kadar artacak?’ ‘Valla 50 milyon da artabilir 150 milyon da artabilir’ dediler. Biz belediyenin borcunu hesaplayabilmek için 20 günümüzü verdik. Ve sonuç itibariyle tespit ettiğimiz borcu da kamuoyuyla paylaştık. Şirketin borçları dahil 461 milyon lira borç olduğunu söyledik” diye konuştu.

“ELİNDE HİÇBİR BİLGİ VE BELGE OLMAMASINA RAĞMEN”

Toplam borç miktarını ana kalemler halinde katıldığı bir televizyon programında açıkladığını belirten Özcan açıklamasının devamında, “İller Bankası borcu üzerinden, aslında benim muhatabım olmayan siyasi parti il başkanı çıkıp elinde hiçbir bilgi ve belge olmamasına rağmen, kulaktan duyma sözlerle bizi yalanmaya kalktı. Biz ona bu listeyi gönderdik. Burada açık bir şekilde İller Bankası borcunu 5 Nisan 2019 tarihi itibariyle 176 milyon 403 bin lira olduğu yazılı. Bu kullanılan kredi, kullanılmayan da 38 milyon 577 bin liralık bir borç var. Yani kredi açılmış ama kullanılmamış. Biz bunu da borca ilave etmedik, bunları bu şekilde açıkladık” dedi.

“ARAÇLARDA BİR DAMLA MAZOT YOKTU”

Görevi devraldıkları tarih itibariyle Bolu’da 1 haftadır çöpler toplanmadığını söyleyen Özcan açıklamasında bunun sebebinin temizlik işçileriyle alakalı olmadığının altını çizerek, “Belediyenin çöp araçlarında bir damla mazot yoktu, bir damla. Keza zabıta araçları çalışamıyordu, belediyenin deposunda bir gram mazot yoktu. Allah korudu o günlerde bizi. Bir yangın çıksa itfaiyenin o yangına müdahale edecek bir damla mazotu yoktu. Yani ‘Nasıl bir belediye teslim aldınız?’ diyorlar ya, şimdi heralde daha net anlaşılıyor. Ama biz bunları bugün lüzumu olmasaydı da hiçbir zaman söylemeyecektik. 65 milyonun üzerinde bir borç ödemesi sağladık. Bunu yaparken nasıl yaptık? Tasarrufu öne çıkardık, israfı kesin ve net bir şekilde durdurduk, ihaleleri tek elde topladık. Sonuç itibariyle de doğru adımlar attığınızda somut sonuçları görmeye başlıyorsunuz.” İhalelerin tek elde toplanması sayesinde belediyenin kiralayacağı çöp araçlarına 3 yılda 12 milyon vermek yerine 4 buçuk milyon vereceklerini ifade eden Özcan, tek kalemde 7 buçuk milyon tasarruf sağladıklarını sözlerine ekledi.

“BUNDAN SONRA BU KONUDA CEVABIMIZ OLMAYACAK”

Başkan Özcan açıklamasının sonunda ise, “2019 bütçesi gelir ve gider yönünden 20 küsür yıldır ilk kez fazlalık verecek durumda. O fazlalığı da biz dediğimiz gibi ivedi borçları ödemekte kullanacağız. Ve bu şekilde devam edersek 2020 yılında eli oldukça rahatlamış, büyük yatırımlara girebilecek bir belediye olarak yolumuza devam edeceğiz. Dolayısıyla belediyenin borçlarını kalem kalem net olarak açıkladım. Ama bundan sonra artık bu konuda bizi polemiğe çekmek isteyenlere herhangi bir cevabımız, sözümüz de olmayacak” diye konuştu.