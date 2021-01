Borç yapılandırmasında kritik son hafta

Haber: C. Kutay Aykan

Mehmet Hanefi Taştan “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında getirilen kolaylıklardan yararlanmak için daha önce 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren başvuru süresinin Cumhurbaşkanı Kararıyla 1 Şubat 2021 tarihine uzatıldığına değindi. Yapılandırma başvuru süresinin sona yaklaşmasıyla birlikte, yapılandırmaya halen başvurmayan sigortalı ve işverenlere ulaşmak için seferber olduklarını söyleyen Taştan, getirilen düzenleme hakkında vatandaşlarımızın detaylı bilgi sahibi olamayabileceklerini göz önüne alarak, halen başvuruda bulunmayan sigortalı ve işverenlerimize, telefon ve sms yoluyla ulaşmak suretiyle, yapılandırma kapsamında getirilen düzenlemeler hakkında bilgi verdiklerini belirtti. Son haftaya girilirken, sürecin an be an titizlikle takip edildiğini, vatandaşlarımızın iş ve işlemlerinin zamanında tamamlanması için, Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin zaman mefhumu gözetmeksizin mesai yaptığını, hafta sonunda ise Bolu Valiliği’nin özel izniyle çalışmalara devam ettiğini aktardı.

BORÇLU OLUNUP OLUNMADIĞI MUTLAKA SORGULANMALIDIR

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, sosyal güvenlik mevzuatı gereği geçmişte personel istihdam eden işverenlere, gerek hizmet tespit davası gerekse idari işlemler neticesinde borç tahakkuk edebileceğini, bu tür borçlarla ilgili olarak başvuru süresinin sona ermesinin ardından mağduriyetlerin yaşanabileceğini, bu kapsamda özellikle işverenlerimizin gerek e-sigorta kanalıyla gerekse şahsen müdürlüğe başvurarak borç sorgulaması yaptırmalarını, borçlu olunması durumunda da yapılandırma başvurusunda bulunmalarının son derece önemli olduğunu ifade etti. Bu tarihe kadar işverenlerin ve sigortalıların; e-devlet, e-sigorta üzerinden online olarak veya posta ya da şahsen başvuru yoluyla fiziki ortamda başvuru yapılabileceğini belirterek sözlerini tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 18:36