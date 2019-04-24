Borç yarım milyar

Haber: AYSUN BEYKOZ

27 Eylül 2018 Perşembe tarihin de gazeteniz Olay Gündem’de yayınlanan “Bolu Belediyesinin borcu 307 milyon lira” başlıklı habere tepki gösteren dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz gazetemizi ağır bir dil ile eleştirerek yalan haber yaptığımızı iddia etmişti. Aradan geçen altı ay sonunda gazetemizin haklılığı ortaya çıktı. Bolu Belediyesinin borç stokunun 500 milyon lirayı bulduğu öğrenildi. Belediyenin en büyük borcunun İller bankasına olduğu ve sadece iller bankası borcunun 300 milyon lirayı geçtiği açıklandı. Bolu Belediyesinin 2018 yılında iller bankasına 94 milyon lira daha borçlandı. Belediyemiz bu borç yüküyle Türkiye’de bulunan 1397 belediye arasında en borçlu 39. Belediye olarak listelere girdi.

Bolu Belediyesinin son 5 yılda İller Bankasına toplam 307 milyon borçlandığı ortaya çıktı. Belediyemiz en son geçtiğimiz yıl içerisinde iller bankasından 94 milyon lira daha borç almıştı. İller bankasına toplam borcu 307 milyon lirayı geçen Bolu Belediyesi bu borç yükü ile kişi başı borç yükü oranlamasında yurt genelindeki belediyeler arasında ilk 10 belediye arasına girmeyi başardı. Konuya ilişkin olarak bu hafta Bolu belediyesinden bir açıklama yapılması bekleniyor. Kesin borç rakamının ve borç detayının kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2019, 10:08