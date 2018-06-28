Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’nun çeşitli mahallerinde M.Ç., G.E., C.N.Ç ve M.A. isimli şahıslara 4 adet daire satma karşılığında toplamda 328 bin 500 TL para aldığı, buna karşın vaat edilen daireleri ve paraları geri ödemeyerek, yurt dışına kaçan müteahhit Mehmet Ali Kabataş’ın, hakkında dolandırıcılık suçundan kımızı bülten çıkartılmıştı.

Kabataş’ın Bulgaristan’da 7 ay önce yakalandığı ve 7 ay boyunca bu ülkede tutuklu bulunduğu, bir ay önce de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği bir aydır da Bakırköy Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olduğu tespit edildi. Dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında dava açılan Kabataş, SEGBİS sitemiyle katıldığı duruşmada üzerine atılı suçlamalarının hiç birini kabul etmedi.

MAFYA BASKISINDAN KORKUP KAÇTIM

2012 yılında Kabataş inşaat olarak iflas ettiğini belirterek; “2006 yılında Bolu’da inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başladım. 2012 yılına kadar Bin 500 adet daire yapıp sattım. Vergi sıralamasında hep birinci oldum ve Maliye Bakanlığından hep takdir belgesi aldım. Ekonomik kriz yüzünden 2012 yılında iflas ettim ve iflası verdim. Son dönemlerde de 10 inşattan sadece ikisini yapamadım ve verdiğim sözleri yerine getiremedim. İflasımdan sonra 1.5 yıl yine Bolu’da kaldım ve kimseden kaçmadım. 4 alacaklı kişiye de sözümü tutamadım. Bu arada kimse benden davacı ve şikayetçi olmadım. Sonra aile olarak Adapazarı ilene yerleştik ve burada da 1.5 yıl inşaat işiyle uğraştım. Bir keresinde Bolu’da polis olarak görev yapan C.N.C., babası vasıtasıyla evime mafyadan 5 kişi yollayarak beni ve ailemi tehdit etti. Polise gidip önce şikayetçioldum. Sonradan da polislik hayatı bitmesin diye şikayetimden vazgeçtim. Bu olaylardan sonra eşimden de ayrılmak zorunda kaldım. Türkiye bana ekmek yok diyerek resmi yollardan Bulgaristan’a gittim. Hatta Bulgaristan’da bile resmi olarak adres bilgilerimi Türkiye ye bildirdim. Bunu Adapazarı ilinde bile yaptım. Ne devletten ne de alacaklı olan kişilerden kaçmadım”

BORCUMU ÖDEMEYE HAZIRIM

Mahkeme heyetine haksız yere hem Bulgaristan da hem de Türkiye tutuklu olduğunu da dile getiren Kabataş; “Kime ne kadar borcum varsa, ne vaat ettiysem hepsini yerine getirmeye hazırım. Tutuklu olursam bunu yapamam, tahliyeme karar verilirse sözlerimin hepsini yerine getireceğim” dedi.

AVUKAT SİNAN BARUT’TAN MUHTEŞEM SAVUNMA

Kabataş’ın avukatı olarak duruşmaya katılan Sinan Barut, mahkemede muhteşem bir savunma yaparak, müvekkilinin tahliye olmasına neden oldu. Barut, müvekkilinin dolandırıcılık suçundan yargılanmasının hukuksuz olduğunu, karşılıklı yapılan sözleşmelerden doğan aksaklıklardan kaynaklandığını, tutuklu bulunması halinde borçların geri ödenmesinin mümkün olmadığını ve Kabataş inşaatın iflas etmesinden dolayı 4 vatandaşın, yanıltma yöntemini kullanarak müvekkiline dolandırıcılık suçu yüklemeye çalıştıklarını izah ederek, bir an önce müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

HEYET KARARI VERDİ

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, savcının tutuklama karanının devamı yönünde verdiği talebe karşın, Kabataş’ın öncelikle adli kontrol şartıyla, sonradan da yurt dışına çıkış yasağının konmasıyla birlikte tahliyesine karar verdi. Duruşma 11 Ekim 2018 tarihine ertelendi.