Bolu Belediye Başkanlığının 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla İller Bankasından aldığı toplam borç tutarının 94 Milyon liraya ulaştığı açıklandı. İller bankasına en çok borcu olan Belediyenin "Metal yorgunluğu" kapsamında istifa eden Recep Altepe'nin yıllarca başkanlığını yaptığı Bursa Büyükşehir Belediyesi olduğu belirtildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi borcu, 1 milyar 73 milyon TL. İller Bankasına en az borcu olan belediyeler ise Iğdır ve Artvin Belediyeleri olduğu açıklandı. Bu iki belediyenin İller Bankasına 15’şer milyon lira borçları bulunuyor. Nüfusuna oranla en çok borcu olan belediyeler sıralamasında ise ilimiz ilk 10 Belediye arasına girerken, Borcun Bütçeye oranlanması durumunda ise Bolu Belediyesi % 30,8 ile en kötü orana sahip dördüncü belediye olarak göze çarpıyor. Yani daha anlaşılır bir ifadeyle 2018 Yılı Bolu Belediye Bütçesinin üçte biri borç olarak kayıtlarda görünüyor.

Türkiye'de 81 il belediyesinin kentsel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek için İller Bankası'ndan 2016 yılı içerisinde 15 milyar 42 milyon lira kredi kullandığı anlaşıldı.