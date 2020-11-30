Borcunuzu yapılandırabilirsiniz

Haber: BMA

Yeni çıkarılan kanun kapsamında vatandaşların kurumlara olan borçlarını yapılandırmasının önü açıldı. Bu kapsamda Göynük Belediyesi tarafından da vatandaşlara duyuru yapıldı. Belediyeden yapılan duyuruda 31 Ağustos öncesine ait borçların yapılandırılabileceği bildirildi.

Duyuruda, “7256 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması kanunu kapsamında vatandaşlarımızın belediyemize ait borçları için ‘Yapılandırma İşlemi’ başlamıştır. 31.08.2020 ve öncesine ait tüm emlak, çevre temizlik, su, ilan reklam, kira ve kanun kapsamındaki diğer borçlar için yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 31.12.2020 tarihine kadar belediyemize başvuru yapması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.