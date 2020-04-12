Börekçiler sokak güzelleştirilecek

Haber: C. Kutay Aykan

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve Börekçiler sokağının sağlı sollu cafelerle hizmet vermesi nedeniyle cafeler sokağı olarak bilinen sokak yaklaşık bir ay önce koronavirüsü nedeniyle kapatılmıştı.

Bu durumu fırsata çeviren Bolu Belediyesi, hemen harekete geçerek, sokak üzerinde bulunan ve cafeleri çevreleyen bütün saksılar kaldırılarak taşındı. Yakın zamanda sokak üzerinde yeni parke taşlarının döşeneceği ve renkli aydınlatmaların yapılacağı öğrenildi. Çalışmalar bittikten sonra sokağın Bolu’da örnek olacağı belirtildi.