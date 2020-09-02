Borular değiştiriliyor

Haber: BMA

Göynük ilçe merkezine içme suyu sağlayan Çubuk İçme Suyu ishale hattında eskiyen ve sık sık sorun çıkaran pik ve asbest borular daha sağlıklı ve uzun ömürlü Pole Etilen (PE) borularla değişim çalışmalarına başlanıldı. Belediye Başkanı Ahmet Çankaya çalışmaları yerinde inceledi.

4 MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK

Başkan Çankaya çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Şehir merkezimize içme suyu sağlayan kaynaklardan biri olan Çubuk İçme Suyu İshale hattında meydana gelen kayıp kaçak oranını en aza indirgemek için sürekli sorun yaşanan mevcut hatta yenileme çalışmalarına belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce başlamış bulunuyoruz. Bu çalışma esnasında 3 Eylül Perşembe günü Yenice, Hacıabdi, Çeşme ve Kepkebir Mahallelerimiz ile kabakulak altında bulunan bazı abonelerimiz 08.00 – 18.00 saatleri arasında su kesintisine maruz kalacaklarından vatandaşlarımızın gerekli önlemlerini almalarını rica ediyorum. İçme suyu ishale hattı çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.