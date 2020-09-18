BOŞ KONUŞMAYIN BİRAZCIK ARAŞTIRIN !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bazen gördüklerime, duyduklarıma, okuduklarıma çok sinirleniyorum. Biz insanlar olarak öyle bir hale geldik ki elimizde binlerce liralık cep telefonları önümüzde bilgisayar ve tabletler varken yani her türlü araştırma imkanına sahipken sosyal medyada hiç araştırma yapmadan konuşuyoruz ve her işimizi Allah’a havale ediyoruz. Hatta bence bu havale işini bile yanlış yapıyoruz.

Yani şöyle Birkaç gün önce sosyal medyada engelli gruplarında dolaşırken bir resim dikkatimi çekti. Ayrıntıları okuduğumda “ Engelli bir kadının evine rahat girip çıkması için rampa yaptırılmak istendiği belediye görevlilerinin bu isteği kabul ettiği ancak apartman sakinlerinin arasında yapılan oylamada yapımı istenen tadilatın oy çoğunluğu tarafından kabul edilmediği yazıyordu.”

Hemen yorumlara baktım “ Allah o kabul etmeyenleri de engelli yapsın. Vicdansızlar…” gibi yorumlar geldiğini okudum. Ancak hiç kimse merak edipte bundan sonrası ne olur? Diye araştırma yapıp yazmamış. Bunları görünce itiraf edeyim birazcık sinirlendim. Birazda meraklandım. Bu durumu yaşayan çok kişi olduğunu düşünerek, bu durumda kalan kişiler ne yapmalı, hakları nelerdir? diye araştırmaya başladım.

Önce böyle bir olayla karşılaştınız mı? Bu durumda kalan engelli insanlar ne yapmalı diye avukat arkadaşlara sordum. Ancak onlarda daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıkları için net bir yanıt veremediler. Durum böyle olunca bu sefer hep birlikte araştırmaya başladık. Bir iki gün içinde sorunun çözümünü bulduk. Tabi hemen o paylaşımın altına link vererek ne yapılacağını anlatmaya çalıştık.

Şimdi izin verirseniz aynı problemi yaşayan engellenen arkadaşlar için bulduğumuz çözümü paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz apartmanlar kat mülkiyeti yasası ile yönetilir yani oy çokluğu ile karar alınır. Buraya kadar hepimiz biliyoruz. İşte bu düzenlemelerin yazıldığı kat mülkiyeti kanununun 42. Maddesine yukarıda anlattığım olayları önlemek için ek bir madde yazılmış. Madde aynen şöyle

“Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır.

Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır.

İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili u usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.”

Şimdi bazıları “Onur yine başımıza iş çıkardın bu buraya yazılır mı?” Diyecekler ama gördüğünüz gibi bu hafta dersime çok çalıştım. Yakında yazarlığı bırakıp hukukçu olursam şaşırmayın. Şaka bir yana gördüğünüz gibi bu tür durumlarda mutlaka çözüm için yapılacak bir şey vardır, önemli olan araştırmak ve doğru yerde doğru bilgiyi kullanmak. “ her şeyi Allah’a havale etmemek, Allah’ım sen bunu engelli yap görsün deyip yanlış algı oluşturmamaktır.”

Bakın yorumlardaki bu bakış açısıyla engelli olmayı ceza gibi görüyorsunuz ve gösteriyorsunuz. Farkında değilsiniz ama söylediklerinizle yaptıklarınızla bir çözüm yolu bulamadığınız içi bizi siz engelliyorsunuz. Çünkü engelli olmak farklılıktır. Engelli olmak bir özelliktir. Başkalarının farkında bile olmadığı şeyleri görmek ve yaşamaktır. Olaylara böyle bakmayı, sıkıntılı durumlarda araştırarak çözüm bulmayı ve sahip olduğumuz hakları tam olarak bir öğrenebilsek eminim birçok engel kendiliğinden yok olacak…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020, 02:30