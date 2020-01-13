Boşanma oranları %30 arttı

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz 2019 yılı doğum, ölüm, evlenme ve boşanma verileri açıklandı. Verilere göre, nüfus artış hızının yüzde 1.1 olduğu ilimizde geçen yıl 2 bin 733 kişi vefat etti, 3 bin 469 bebek dünyaya geldi. Bolu Valiliğinden açıklanan verilere göre 2019 yılında evlenme oranları düşerken, boşanma oranlarında ise artış yaşanırken oranın yüzde 30 olduğu belirtildi. 2018 yılında evlenen çift sayısı bin 787 iken 2019 yılında bin 799 oldu. Boşanan çift sayısı ise 2018 yılında 513 iken 2019 yılında 537’ye yükseldi.