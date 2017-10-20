Haber: Semih Baykal

İlimiz Sümer Mahallesi İl sağlık Müdürlüğü önünde Umut Tekin’in, karısı Sevim Tekin’i yolda yürürken, neden bıçakladığı ortaya çıktı. İki çocukları olan Sevim Tekin ve Umut Tekin daha önceden boşanmak için Adliye’ye dilekçe verdi. Daha sonra Sevim Tekin evden ayrılarak Annesinin yanında yaşamaya başladı. Umut Tekin, bir süre sonra karısından boşanmaktan vazgeçti. Karısıyla tekrar barışmak için görüşmek isteyen Umut Tekin, Sümer Mahallesi İl sağlık Müdürlüğü önünde karısı Sevim Tekin ile karşılaştı. Birbirleriyle konuşmaya başlayan karı koca daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Umut Tekin, yanında getirdiği bıçakla karısını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle Sevim Tekin yere yığıldı. Olay yerine gelen 112acil servis ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Karısını bıçaklayan Umut Tekin ise polis ekiplerine teslim olarak gözaltına alındı.

“PİŞMANIM”

Emniyettik işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edilen Umu Tekin hakkında karar verdi. Umut Tekin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bolu F Tipi Cezaevine gönderildi. Adliye’den çıkarılıp Cezaevine gönderildiği sırada Umu Tekin, karısını bıçakladığı için pişman olduğunu söyledi.

“DURUMU AĞIR”

Öte yandan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören Sevim Tekin’in ise, aldığımız bilgilere göre durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.