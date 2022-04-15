Bosch Car-Han-Car  Servis'te yeni dönem

Bosch Car-Han Car Servis’in yeni temsilcileri Buğra Kırcalı ve Sinan Cıbıroğlu oldu. 150’den fazla ülkede 15.000’in üzerinde hizmet noktasıyla dünyanın en büyük servis ağına sahip olan Bosch Car-Han-Car Servis 2015 yılından bu yana Bolu halkına hizmet veriyor. Bolu’nun önde gelen otomotiv firmaları Cıbıroğlu ve Kırcalı otomotiv, güçlerini Bosch Car-Han-Car Servis’te birleştirdi. Buğra Kırcalı ve Sinan Cıbıroğlu kurdukları ortaklıkla Bolu Bosch Car-Han Servisi bünyelerine dahil etti. Genç ortaklar Bosch Car-Han-Car Servis çatısı altında gerçekleştirilen bu birlikteliğin Bolu’daki otomotiv sektörüne önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

BÖLGEDEKİ TEK YETKİLİ ÖZEL SERVİS

Firma ortaklarından Sinan Cıbıroğlu güçlü bir teknik kadroya sahip olduklarını belirterek “Bölgedeki tek yetkili özel servis olan Bosch Car ‘da güçlü kadromuz, yenilikçi bakış açımız ve tamamen müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet vermek ilk hedefimiz. Müşterilerimizin araçlarını güvenle teslim edip, ihtiyaç duydukları bakım, onarım, kaporta, boya, motor revizyonu gibi ihtiyaçlarını hızlı, kaliteli ve uygun fiyatlı karşılamak istiyoruz” dedi.

ARAÇ GARANTİNİZ BOZULMAZ

Buğra Kırcalı da servislerinde yapılacak bakımlarda araçların garantilerinin bozulmadığını söyledi. Kırcalı” Sahip olduğumuz TSE 12047 ve TSE 13168 Hizmet yeterlilik belgelerimiz ile araçlarınızın üretici ve distribütör garantileri bozulmamaktadır. Markamız tarafından verilen hizmetler 1 yıl boyunca garanti altındadır.” şeklinde konuştu.

ÜCRETSİZ 15 NOKTA KONTROLÜNÜ İNSANLAR BİLSİN İSTİYORUZ.

Sinan Cıbıroğlu Bosch Car’da verilmekte olan en büyük hizmetlerden birinin de ücretsiz 15 nokta kontrolü olduğunu söyledi. Cıbıroğlu 15 nokta kontrolü ile ilgili yaptığı açıklamada “Hiçbir ücret talep etmeden aracınızın bakım programı kapsamındaki ekipman kontrollerini, değişiklikleri ve ikmallerin bir çoğunu kontrol ediyoruz. Servisimize getirilen araçların;

• Elektrik ve elektronik sistemleri

• Lastikler

• Aydınlatma sistemleri

• Ön ve arka yürüyen aksam

• Korna

• Frenler (görsel muayene)

• Silecekler

• Akü

• Sıvılar

• Klima sistemi

gibi tüm sistemlerini kontrol ederek oluşabilecek arızaları önceden tespit ediyor ve müşterimizi maliyetli sorunlardan kurtarıyoruz. Bu hizmetimizi çoğu insan ücretli biliyor fakat Bosch Car’da bu hizmet tamamen ücretsiz” ifadelerini kullandı.