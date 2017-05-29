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29 Mayıs 2017 Pazartesi
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    • “Bosna Hersek bizim için çok özel”

    Enstitü Bosna Hersek’teki “Tercihim Türkçe Projesi”ne verdiği destek için Bolu Belediyesi’ne teşekkür etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ““Bosna Hersek bizim için çok özel”” dedi.

    29 Mayıs 2017 Pazartesi 14:59
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    “Bosna Hersek bizim için çok özel”

    Haber: Aysun BEYKOZ

     Her yıl binlerce Bosna Hersekli öğrencinin ‘Tercihim Türkçe’ projesi ile Türkçe öğrenmesine bir destek de Bolu Belediyesi’nden geldi. Yunus Emre Enstitüsü de Bolu Belediyesi’ne mektup göndererek, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Türkiye Üye Belediyeler işbirliğiyle yürütülen “Tercihim Türkçe Projesi”ne verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti. Mektubun kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Bosna Hersek bizim için çok özel. Türkiye ve Türk Halkı her zaman her alanda Bosna Hersek’in yanında oldu bundan sonra da olacaktır. İki ülke arasındaki bağları güçlendirecek bu tür projelere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya hazırız” diye konuştu.

     

    Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Türkiye Üye Belediyeler işbirliğinde, Yunus Emre Enstitüsü’nün “Tercihim Türkçe Projesi” kapsamında Bosna Hersek’in farklı şehirlerinde yaptırılan 17 Türkçe sınıfının biri Bolu Belediyesi’nin desteği ile yapıldı. Bu yıl 5’inci yılında olan projeye Türkiye’den gelen desteği gönül bağı olarak gören Yunus Emre Enstitüsü, Bolu Belediyesi’ne yanlarında oldukları için teşekkür etti. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş imzalı mektupta, “Yunus Emre Enstitüsü olarak 2011 yılından beri yürütmekte olduğumuz ‘Tercihim Türkçe’ projesi ile Bosna Hersek’te her yıl binlerce öğrenciye Türkçe öğretiyor ve yaptığımız etkinliklere iki ülkenin çocuklarını ortak kültür havuzumuzda buluşturuyoruz. Tercihim Türkçe projesine sunduğunuz katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunarız” denildi.

     

    “Bu projede yer almak bizim için gurur verici”

     

    Yunus Emre Enstitüsü’nün mektubunun kendilerini çok mutlu ettiğini ve gururlandırdığını belirten Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, şunları söyledi:

     

    “Bosna Hersek bizim için çok özel ve çok önemli. Türkiye ve Türk Halkı her zaman her alanda Bosna Hersek’in yanında oldu bundan sonra da olacaktır. Bosna Hersekli çocuklarımızın Türkçe öğrenmesi amacıyla 2011 yılından bu yana yürütülen proje iki ülke arasındaki bağları daha da kuvvetlendirecek çok anlamlı bir proje. Bu projede yer almak bizim için gurur verici. Bu proje aynı zamanda iki ülke kültürünün birbirini tanıması açısında da önemli bir köprü oluşturuluyor. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını da pekiştiriyor. Bu anlamlı projenin mimarı Yunus Emre Enstitüsü’ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. İki ülke arasındaki bağları güçlendirecek bu tür projelere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya hazırız.”

    Anahtar Kelimeler: Enstitü, Bosna, Hersek’teki, “Tercihim, Türkçe

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