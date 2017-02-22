BASIN BÜLTENİ

Dünyanın birçok ülkesinde kardeş şehri bulunan ve bu çalışmalarına ara vermeden devam eden Bolu Belediyesi, son olarak Bosna Hersek’in Zivinice şehri ile kardeş şehir protokolü imzalıyor. Protokolü imzalamak üzere ilimize gelen Zivinice Belediye Başkanı Samir Kamenjakoviç başkanlığındaki heyet, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından verilen tanışma yemeğine katıldı. Yemeğe Bosna heyetinin yan sıra Karabağ Parkı açılışı için ilimize gelen Azerbaycan heyeti de katıldı.

BOBES Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen akşam yemeği öncesinde bir konuşma yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz; “Bugün burada hem Bosna Hersek hem de Azerbaycan’dan gelen kardeşlerimizi görmekten son derece mutluluk duyuyorum. İlerleyen dönemlerde ilişkilerimizi inşallah daha da pekiştirmek dileğiyle hepinize hoş geldiniz diyorum” dedi.Bosna Hersek Zivinice Belediye Başkanı Samir Kamenjakoviç ise; “Kardeş şehir olmak için geldiğimiz Bolu’da bizi son derece sıcak karşılayan başta Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bu protokol şu an için bir başlangıç inşallah ilerleyen dönemlerde ilişkilerimiz daha da pekişecek” diye konuştu.Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Zivinice şehrinin tanıtım filmi ve Bolu Belediyesi tarafından hazırlatılan Bolu Sonbahar filmi izlendi.