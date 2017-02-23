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23 Şubat 2017 Perşembe
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    • Bosnalı işadamlarından Ateş’e ziyaret

    Zivinice şehri arasında imzalanacak kardeş şehir protokolü ve diğer etkinlikler için Bolu’da bulunan Zivinice heyeti Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’i ziyaret etti.

    23 Şubat 2017 Perşembe 14:32
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    Bosnalı işadamlarından Ateş’e ziyaret

    Haber: BMA

    Bolu Belediyesi ile Bosna Hersek’in Tuzla kantonuna ait Zivinice şehri arasında imzalanacak kardeş şehir protokolü ve diğer etkinlikler için Bolu’da bulunan Zivinice heyetinde yer alan Zivinice İşverenler Derneği Sekreteri Selmir Sljivic ve Nocko Mljekara işletmesi sahibi Nusret Nocajevic Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’e bir ziyarette bulundu. Ziyarete Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tolga Kaya ve Uzman Refik Özkorkmaz, Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü İsa Özcan ve Belediye APK uzmanları da katıldı.

    Kendilerini kabullerinden dolayı TSO Başkanı Türker Ateş’e teşekkür eden Zivinice İşverenler Derneği Sekreteri Selmir Sljivic, bu ziyaretin iki ülke iş dünyası arasındaki önemli bir işbirliğinin ilk adımı olarak gördüklerini ifade etti. Zivinice’nin ekonomisi ve iş olanakları ile ilgili bilgiler veren Sljivic, Zivinice’nin tarım, orman ürünleri ve mobilya, turizm gibi sektörlerde önemli bir potansiyeli bulunduğunu belirterek, Zivinice ve Bolu arasında hem ihracat, hem de ithalat yönlü bağlantı kurularak işbirliğini geliştirmeyi istediklerini dile getirdi.

    Ziyaretlerinden dolayı konuklara teşekkür eden TSO Başkanı Ateş, belediyeler arasında kurulan kardeş şehir köprüsünün ekonomi ve iş dünyası arasında kurulacak olan yeni bir köprü ile daha da sağlam bir zemine oturtulabileceğini kaydetti. Bunun için muhatap Bosna Hersek’te faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odası ile de kardeş Oda protokolü yaparak farklı konularda iki ülke iş dünyası arasındaki işbirliğinin geliştirilebileceğini, Oda olarak bu konuda yapılabilecek çalışmalarda yer almaya hazır olduklarını bildirdi. Bolu’nun ekonomisi ve sektörel yapısı hakkında da bilgiler veren TSO Başkanı Ateş, konuklara Bolu TSO tarafından hazırlatılan ve Bolu’nun ihraç potansiyeli bulunan ürünlerin yer aldığı kataloglardan takdim etti. Ateş ayrıca, Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan İzzet Baysal’a Şükran Günleri ile eşzamanlı olarak bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Bolu Fuarı’na da Ziviniceli işadamlarını davet etti.

     

    Anahtar Kelimeler: Zivinice, şehri, Imzalanacak, Kardeş, şehir

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