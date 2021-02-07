Botanik çiçek evi inşa edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre İlçemiz Yalı Mahallesi Plaj Sokak adresinde, tapunun 15 ada 17 numaralı parselde kayıtlı bulunan, Yap-İşlet-Devret Modeli ile Botanik Çiçek Evi yapımı için gerekli Belediyemizce hazırlanan tüm uygulama projelerini belediye ile diğer kurumların tasdikinden sonra İnşaat Ruhsatı alınması inşaatın proje ve şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye açılması ve tüm masrafların yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla yapımı ve 3 (üç) yıl süre ile işletilmesi (intifa) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devredilmesi işi 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif artırma usulü ile ihale edilecektir.

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