Botox Poliklinikleri hizmette

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde hareket bozuklukları ve spastisite problemi yaşayan hastalar için “botox” tedavisi hizmeti gelişerek devam ediyor.

Verilen hizmetlerle alakalı açıklamalarda bulunan Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, “Distoni (istemsiz boyun ve yüz göz kasılmaları), felç, spastisite için İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesinde; kronik migren için ise Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde açılan Botox Poliklinikleri Bolu'muza hayırlı olsun. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Haşmet Hanağası ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalından Prof. Dr. Belgin Erhan hocalarımıza destekleri nedeniyle teşekkürler” dedi.