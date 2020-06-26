Böyle Başkanlara ihtiyacımız var

Haber: BMA

Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, 31 Mart 2019 yılından sonra göreve gelmesinin ardından benimsediği yönetim anlayışı ile vatandaşların takdirini kazanmaya devam ediyor. Başkan Tahsin Özcan, beldenin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri üzerine yürüttüğü çalışmalara devam ederken bir yandan da şeffaf bir yönetim anlayışı ile halka hesap verilebilir bir belediye olduğunu gösterdi. Başkan Özcan bu kapsamda Taşkesti Belediyesinin 2019 Yılı Mali Tablosunu kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan mali tabloya göre Taşkesti Belediyesinin giderlerinin büyük bir kısmını personel şirketi gideri ile memur maaşları oluşturdu. Yol ve kanalizasyon çalışmalarına ayrılan bütçe ise gider tablosunda büyüklük olarak 3. sırada yer aldı. Taşkesti Belediyesinin gelirlerinin büyük bir kısmını ise İller Bankası, katılım payları gibi kişi ve kurumlardan alınan gelirler, harç gelirleri ve para cezaları gelirleri oluşturdu.

MALİ TABLOYA MUHALEFET DE DESTEK VERDİ

Başkan Tahsin Özcan, belediyenin 2019 yılı mali tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, “2019 mali yılı içerisinde Taşkesti Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu gelir ve gider kesin hesapları Belediye Meclisince oybirliği ile onaylanması sonucu gelir ve gider cetvelleri halkımızın bilgisine sunulmuştur. Mali tablonun muhalefet partisi belediye meclis üyelerinin de desteğiyle onaylanması bizler için mutluluk verici bir durumdur. Kendilerine verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden bugüne değin yaptığımız her çalışmanın şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi öncelikli amacımız oldu. Bu kapsamda bir yıllık gelir-gider tablomuzu vatandaşlarımızla paylaşmak hesap verilebilirliğimizi ortaya koymaktadır. Belediye olarak vatandaşlarımızdan gelen her kuruşu yine vatandaşlarımız için, beldemiz için harcadığımızı şeffaf yönetim anlayışımız ile göstermiş bulunuyoruz” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ”

Ülkemizde nadir olarak gördüğümüz şeffaf yönetim anlayışını devam ettireceklerini belirten Başkan Özcan açıklamasının devamında ayrıca, “Belediye olarak çalışmalarımızı gerek tespit ettiğimiz sorunlar üzerine gerekse belde halkımızın görüş ve talepleri doğrultusunda aralıksız sürdürüyoruz. Beldemizin daha güzel, daha yaşanabilir ve daha gelişmiş bir hale bürünmesi adına hazırlamış olduğumuz plan ve projeleri bir bir hayata geçirmenin gayreti içindeyiz. Destek veren bürokratlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Belde halkımızın teveccühü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, kıymetli Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ile AK Parti Teşkilatlarımızın destekleri ile hizmetlerimize gece gündüz demeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020, 15:25