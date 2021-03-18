“Böyle bir ecdada sahip olmak büyük gurur”

Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya açıklamasında;

“Çanakkale Zaferi yalnız bizim tarihimizin değil, dünya tarihinin de en önemli zaferlerinden biri, vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.

Çanakkale savaşında tüm dünya, Türk`ün kahramanlığını, cesaretini, kararlılığını, azim ve gayretini daha iyi görmüştür. Çanakkale Zaferi, sıradan bir destan değildir. Bitti, yok oldu sanılan bir millet bu zaferle yeniden şahlanmıştır. Bu zaferle sadece bir milletin kaderi değil, aynı zamanda geleceği şekillenmiş, aziz milletimiz, azim, irade ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Böyle bir ecdada sahip olmak bir millet için en büyük gururdur.

Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde; bir kahraman olarak ölümsüzleşen Cumhuriyetimizin kurucusu Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, Çanakkale Zaferini ulusça kutlamanın mutluluğu içerisinde saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.