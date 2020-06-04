Böyle çok güzel oldu

Haber: N. Halid Altundal

PTT Bolu Şube Müdürlüğünün koronavirüse karşı aldığı naylonlu önlemi geçtiğimiz gün “PTT poşete girdi” başlıklı haberimizde gündeme getirmiştik. Haberimiz sonrasında hassasiyetle harekete geçen PTT Bolu Şube Müdürlüğü, daha makul bir koruyucu önlem almak üzere çalışma başlattı. Talep ve önerileri dikkate alan PTT Şube Müdürlüğü, şeffaf görünümden uzak olması dolayısıyla vatandaşlar ile çalışanların sağlıklı iletişim kurmasını önleyen naylonu kaldırarak pleksi malzemeden yapılan paravanları veznelere yerleştirdi. Güzel bir görünümüne kavuşan PTT Bolu Şubesi tarafından yaptığı açıklamada çalışanların ve vatandaşların sağlığı için koronavirüse karşı koruyucu tedbirleri almaya devam edileceği belirtildi. Yeni koruyucu önlemiyle dikkat çeken Bolu PTT, vatandaşlardan tam not aldı.