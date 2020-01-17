​​​​​​​Böyle dava ilk defa görüldü

Haber: C. Kutay AYKAN

Yaklaşık 6 ay önce Doğancı Köyünde, oğlunun arabasıyla egzozdan çıkarttığı ses ve yüksek sesle müzik dinlemesinden dolayı baba Cihan Dönmez ile oğlu Şahin Dönmez arasında çıkan kavgada baba oğlunu bıçakla yaralayıp, bağırsaklarının 20 santimetresini kaybetmesine neden olmaktan ve adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmış, oğlu Şahin Dönmez ise babasını yaralamaktan tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Baba ile oğlunun ilk duruşması Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Oğlunu çok sevdiğini, bıçakla yaraladığı için çok pişman olduğunu dile getiren mağdur sanık baba Cihan Dönmez, şunları söyledi; “Oğluma yönelik böyle bir eylemde bulunmaktan çok pişmanım. Olay günü evde alkol alıyordum. Oğlumda alkollüydü. Arabasının egzozuyla gürültü yapıp, yüksek sesle aracında müzik dinliyordu. Bu sırada eve geldi ve kendisine böyle bir şey yapmaması için biraz çıkıştım, bağırdım. Bu sırada ev konusu yüzünden tartışma çıktı. Sonra bana saldırdı ve sehpayla sırtıma vurdu. Yüzüme de tükürünce kendimi kaybettim. Bu seferde sopayla saldırmak istedi. Bende ayakkabılıkta bulunan ekmek bıçağını alarak, onu korkutmak amacıyla bıçağı salladım. Amacım kesinlikle evladımı öldürmeye teşebbüs etmek değildi. O benim evladım, canım ciğerim, oğlum beni affetsin. Ben oğlumdan davacı ve şikayetçi değilim” dedi.

Babasının bir anlık öfkeyle ve aldığı alkol yüzünden kendisini yaraladığını belirten tutuksuz mağdur sanık Şahin Dönmez’de babasından şikayetçi ve davacı olmadığını dile getirerek, “Olay günü babamla kavga ettik. Bana ağır küfürler etti. Çok sarhoş olduğum için bazı şeyleri hatırlamıyorum. Ameliyatta aldığım narkoz da hafızamı etkiliyor. Tek hatırladığım babamın beni bıçakladığı. Aldığımız alkol yüzünden bu olaylar meydana geldi. Bende babamı seviyorum ve onun tahliye edilmesini istiyorum” diye savunma yaptı.

ANNE VE KIZI DA TANIK OLDU

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada anne ile kızı da tanık olarak dinlendi. İlk tanık anne Dilek Dönmez oldu, anne Dönmez; “Oğlum beni ve kızımı Karacasu beldesindeki akrabalarımızdan alarak eve getirdi. Oğlum alkollüydü. Eve geldiğimiz de kocam da alkol alıyordu. Oğlumun karnı acıktığı için ona yemek yapmak için ben mutfağa kızımda üstünü değiştirmek için odasına gitti. Bu sırada önce sözle sonra da yumruklu kavga başladı. Ev yüzünden tartışıyorlardı. Ben sadece kavgayı gördüm ve dışarı çıktığımızda, kocam oğlumu ekmek bıçağıyla yaraladı. Ne olursunuz kocamı serbest bırakın, aile düzenimiz bozuldu” derken diğer tanık evin genç kızı olan Melisa Dönmez’de, “Babam ile ağabeyim kavga ettiler. Bir ara babamı yerde yatarken gördüm. Ama babam ile ağabeyimin elinde ne olup olmadığını görmedim” dedi. Mahkeme heyeti yaklaşık 6 aydır tutuklu olan baba Cihan Dönmez’in tahliyesine ve davının karara bağlanması için duruşmayı 30 Ocak tarihine erteledi. Baba Cihan Dönmez, altsoy yani irinci derece akrabasını öldürmeye teşebbüs ve yarala suçlarından oğlu ise yine birinci derece akrabasını yaralamaktan yargılanmalarına devam edilecek.