BÖYLE GÜNLERE İHTİYACIMIZ YOK !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bu yazıları takip edenler benim sözde farkındalık yaratmak için icat edilmiş ismi havalı ancak içi boş günleri sevmediğimi bilirler. Şimdi niye öyle diyorsun diyecekler olabilir. Örneğin sevgililer gününü ele alalım birine sevgimi göstermek için ya da seni çok seviyorum demek için sevgililer gününe ihtiyacımız yok. Hele hele sevgimi pahalı hediyelerle kanıtlamaya hiç gerek yok. Çünkü birini seviyorsak gözlerinin içine bakıp seni çok seviyorum demek yeterlidir.

Bir şeyin farkında olmak için engelliler günü, otizm günü, serabral palsi günü gibi günlere ihtiyaç yok. Çünkü bu günlerin gerektiği gibi değerlendirildiğini düşünmüyorum çoğu zaman farkındalık değil gösteriş için düzenlendiklerini düşünüyorum.

Geçtiğimiz hafta anlatmaya çalıştığım icat edilmiş günler gibi 3 günü neredeyse arka arkaya geçirdik. 6 Ekim Serabral palsi farkındalık günüydü. Buradan o gün ne yapıldı diye sorsam cevabınız ne olur? Belki de çoğu kişi Serabral palsi’nin ne olduğunu bile tam bilmiyordur. Olayı yaşayan biri olarak şöyle açıklayayım Serabral palsi yani Türkçe adıyla beyin felci denilen şey aslında benim için bir rahatsızlık ya da bir engellilik durumu değildir. Bence bir yaşam biçimidir. Çünkü hiç geçmez sadece tedavilerle öğrenimlerle biraz hafifler.

Durum böyleyken 6 Ekimde ne yapıldı? Ya da siz ne yaptınız? Mesela benim takip ettiğim kadarıyla yaşadığım şehirde yani Bolu’da hiçbir şey yapılmadı. Peki, soruyorum bunları benden daha iyi anlatabilecek Engelli dernekleri ve vakıfları nerede? Niye biride çıkıp bunları anlatmıyor? Beyin felci denilen şeyle ilgili hiç değilse 6 Ekimde niye bilinçlendirme toplantıları yapmıyor?

Bakın ben hep bu konularda bilinçli olmanın ve bir araya gelip sorunları paylaşmanın tartışmanın çoğu engeli aşabileceğini düşünürüm. Paylaşınca ve tartışınca yeni fikirler ortaya çıkar. Yetkililerin bu konularda yapamadığını Frajil x sendromu diye benimde ismini yeni duyduğum bir rahatsızlık için olayı yaşayan aileler Whatsapp guruplarında konuşarak bir birlerine anlatarak yapıyorlar. Şu aralar ben onları takip ederek Frajil x sendromu hakkında bilgi edinmeye çabalıyorum. Bu arada şunları öğrendim. “Frajil x sendromu denilen olay down sendromundan sonra gelen ikinci genetik rahatsızlıkmış. 10 Ekim frajil x sendromu farkındalık günüymüş “ hiç gördünüz mü 10 Ekimde bir yetkili çıkıp ta bilgilendirme yaptı mı? Bu insanlar böyle yaşıyor. Sorunları sıkıntıları şunlar dedi mi?

Şimdi gelelim 11 Ekim dünya kız çocukları gününe ismi çok havalı değil mi? Ancak sosyal medyada kızlarıyla fotoğraf çektirip paylaşan evebeynlere soruyorum. Karnını doyurmak için sokakta su satmak zorunda kalan ve okula gidemeyen 6 yaşındaki Ayşe’den haberiniz var mı? Bu ülkede son zamanlarda kaç genç kız öldürüldü ya da kaç genç kız şiddete maruz kaldı biliyor musunuz? Siz dünya kızlar günü diye fotoğraflar paylaşırken “ niye dünyada erkekler günü diye bir gün yok” hiç düşündünüz mü?

Biliyorum sorduklarım zor birazda insanı kendine getirici sorular ancak unutmayın hayatta doğru cevapları bulmak için ilk önce soruları doğru sormalısınız bazen de ben ne yapıyorum diye kendinizi sorgulamalısınız. Açık söyleyeyim bence farkındalık yaratmak için icat edilmiş bu günler anlatmaya çalıştığım gibi değerlendirildiğinde ayrımcılık yaratmaktan başka bir işe yaramıyor. Hâlbuki bizim bu konularda birlik olmamız gerek.

O yüzden gelin bu özel günlerle insanları ayrıştırmayı bırakalım yaşadığımız her günü insanca yaşamaya çalışalım. Bilgi edinip bilinçlenelim. İnsanların yaşadığı sorunları izleyip anlamaya sonrada çözümler bulmaya çalışalım. Göreceksiniz bunları yapabilirsek yani insana insan demeyi öğrene bilirsek birçok engel kendiliğinden ortadan kalkacaktır...

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…