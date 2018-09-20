Haber: Kasım ŞAHİN

Bolulu emekli vatandaşların dolandırılmaması için Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden şu uyarıda bulunuldu;

İlimizin bazı yerlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dağıtılan ve üzerinde “DİKKAT, EMEKLİLERE MÜJDE!!! TAKİBE DÜŞMÜŞ EMEKLİLERE KREDİ ÇEKİLİR KONUT KREDİSİ ARAÇ KREDİSİ, KREDİNİZ BİZDE! 0536 8495384 – 0531 2405384” şeklinde yanıltıcı bilgiler bulunan broşürlerin, dolandırıcılık mağduru olmaması için halkımız tarafından dikkate alınmamalıdır.

Bu ve benzer yöntemler kullanılarak dosya masrafı, kredi tahsis ücreti ve benzer sebeplerle karşılığı olmayan para talep edilerek vatandaşlarımızın mağdur olması söz konusu olabilir. Vatandaşlarımızın dolandırıcılık mağduru olmamaları için bu ve benzer ilanlara itibar etmemeleri gerekmektedir.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmekle birlikte, vatandaşlarımızdan gelen öneri,şikayet ve ihbarlar gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır.