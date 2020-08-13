“Böyle şantaj yaparak borçlarını mı sildirecek?”

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yönelik bazı internet haber siteleri tarafından bir süredir devam eden organize saldırılara bir yenisi daha eklendi. Önce belediye çalışanlarını ardan, namustan yoksun bir şekilde suçlayan sözde internet haber sitesi, bu kez de Başkan Özcan’ın eşi Meral Özcan’ı hedef aldı. Başkan Özcan’ı ziyarete gelen Meral Özcan’ı belediye önünde tesadüfen karşılaştığı Fen İşleri Müdürü ile aynı karede fotoğraflayan malum haber sitesi, Meral Özcan’ı belediye önünde yapılan çalışmaları denetliyormuş gibi haberleştirerek büyük bir algı operasyonuna yeltendi.

Gazetecilik mesleğini ayaklar altına alan bu iki yalan habere Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı 2. Oturumda tepki gösterdi. Toplantının dilek temenniler bölümünde rezil haberleri gündeme taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Arkadaşlar artık Bolu’da gazeteciyim deyip karalama haberler yapmak birileri için moda olmaya başladı. Ama bunun normal bir şey olmadığını hatırlatmak istiyorum.” dedi.

Bu tür yalan haberler konusunda meclis üyelerine ve siyasi partilere çağrıda bulunan Özcan, “Bugün bana yarın size öbür gün başkasına… Artık yalan haberden çıkıp, çirkin ithamlarla haber yapan insanlara gıyabında bile gazeteci demeyin. Şu haberi (Bolu Belediyesi’nde grup seks skandalı) gösterdim, böyle bir haber olabilir mi? Suç duyurusunda bulunduk, dava açtık. Ben bu işin peşini bırakmayacağım, bu kadar insanı zan altında bırakmaya hakkı var mı? İlimizdeki tüm siyasi partiler şu habere tepki göstermedi. Bugün belediye çalışanlarına yapıldı yarın sizlerden, aile fertlerinizin birine de yapılabilir. Bu işin vebaline ortak olmayalım, bu tür insanlara tepkimizi koyalım.” diye konuştu.

Kulaktan duyma dedikodularla belediye çalışanlarını zan altında bırakan sözde internet sitesi sahibinin bugün de eşi Meral Özcan’ı hedef aldığını belirten Özcan, “Malum şahsın bugün bakın yeterince tepki görmemiş olacak ki bugün de eşimi haber yapmış, fotoğrafını koyarak. Benim eşim bugün belediyeye beni ziyarete geldi çıkarken de aşağıdaki çalışmalara bakmış ve alçakça fotoğrafını çekip son derece nahoş bir şekilde haber yapmış. İşin sonu nerelere gidiyor bak! Bu bugün benim başıma geliyor, içinden gülen, mutlu olan vardır ama yarın bir gün bu tip çukur adamlar sizlerle ilgili başka haberler de yapabilir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Özcan, söz konusu belediye personellerine de çağrıda bulunarak “Şu haberle ilgili belediye çalışanlarımızdan kast ettiği kimler varsa benim yaptığım gibi suç duyurusunda bulunsunlar. Kimsenin kimseye böyle kuru iftiralarda bulunmaya hakkı yok. Varsa bilgi, belge ortaya koyarsın.” diye konuştu.

“Bu zat’a bilerek isteyerek bir kötülük yapmış değilim.” diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptıkları araştırmada karalama haber yapan internet haber sitesi sahibinin belediyeye borcu bulunduğunu ve borcun tahsili için yasal yollara başvurulduğunu söyledi. Özcan, “Niye böyle yaptığını merak ettim ve buldum: Bu zat’ın değişik kalemlerde 30 bin lirayı aşkın borcu var Bolu Belediyesi’ne. Ve Bolu Belediyesi yüzlerce kişiye yaptığı uygulamayı yapmış ve parasını tahsil edebilmek için yasal yollara başvurmuş. Benim haberim bile yok. Ben bunda ne yapabilirim? Bu vatandaşın borcunu silme gibi bir yetkim var mı benim? Böyle şantaj yaparak borçlarını mı sildirecek? Olabilir mi? Kamuran bey emlak vergisini ödeyecek, bir başka Kamuran hiçbir şey ödemek istemeyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Lütfen bu tür karalamalara kayıtsız kalamayın. Belediyenin çalışanları hepimizin çalışanı, böyle karalamayı hak etmiyorlar. Bu tür olaylarda belediye meclis üyelerimizin, siyasi partilerimizin gerekli tepkilerini ortaya koymamaları da bu tür insanları maalesef cesaretlendiriyor.” diye konuştu.

Başkan Özcan’ın konuşmasının ardından Bolu Belediye Meclisi’ndeki tüm siyasi partilerin (CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Parti) Grup Başkanvekilleri bahse konu internet haber sitesini kınayarak, “Gereken ne yapılacaksa, sizin yanınızdayız” sözleriyle Başkan Özcan’a destek verdi.