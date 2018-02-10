Haber: Kasım ŞAHİN

300 milyon liralık 2018 bütçesiyle turizm kenti olma yolunda ilerleyen Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, inanılmaz bir olumsuzluğa imza attı. Bolu’nun yüzde 63 oranı ormanlık ve yeşil olan çevresine Bolu Belediyesi k yayla, çevre yolları ve dağ yollarının kenarlarına hafriyat dökerek adeta bu projenin yolunu kendi kendine kapatıyor. Bir taraftan dünyanın yaşanabilir şehirlerarasında ilk 10 içerisinde çalışmalar yapılırken, Bolu Belediyesi diğer taraftan tabiatımıza zarar vermeye de devam ediyorlar. Sarıcalar, Salıbeyler, Çakmaklar, çevre yolu, üniversite yolu ve başka yolların bu yöntemle mahvedilmesi duyarlı vatandaşları tedirgin ediyor. Turizm kenti olması planlanan Bolu’da bu görüntülerle bir şey olmayacağı ve turizm adına bunun nasıl bir anlayış olduğunu da anlamakta zorluk çektiklerini söylüyorlar. Konu hakkında henüz belediyeden bir açıklama gelmezken, vatandaşlar yaşama müdahale olarak düşündükleri hafriyatların bir an evvel kaldırılmasını istiyorlar.