Böyle yaparsan cezayı da yersin

İlimizde trafik kurallarını hiçe sayan bir araç sürücü göz göre göre hem ters şeritten geldi hem de yaya geçidini işgal etti. Bu durumu gören trafik ekipleri kural tanımaz sürücünün plakasına 108 TL adli para cezası uyguladı.

Böyle yaparsan cezayı da yersin

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu plakalı bir sürücü Hitit Sokak girişindeki yola önce ters şeritten girdi ve aracını da yaya geçidinin üzerine park ederek, banka da işlem yapmak üzere aracını terk etti. Bu durumu fark eden motorize trafik ekibi anons ve siren çalmasına rağmen araç sürücüsüne ulaşamadı.

Kurallara uymayan sürücünün aracı cep telefonuyla fotoğraflandıktan sonra uyanık sürücü olay yerine geldi. Yaptığının hatalı olduğunu belirten 14 plakalı aracın sürücüsü B.D., bir daha trafik kurallarına uyacağını belirterek özür dilemesinin ardından, yaya geçidini işgal etmekten dolayı plakasına 108 TL adli para cezası kesildi.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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