Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Uyarılara rağmen yasak alana otomobilini çekmeye devam eden kişinin aracı çizilince bu kez kendisi bir mektup yazarak aracını çizenlere beddua etti. İlginç olay Konuralp Caddesi üzerindeki bir binaya ait özel otoparkta gerçekleşti. Binaya oturmayan bir sürücü aracını sürekli apartmana ait park alanına çekmesine engel olamayan apartman yönetimi aracın park edildiği yere bir mektup asarak sürücünün aracını park etmemesi istendi. Park etmeye devam etmesi halinde araca hasar verileceği tehdidi de yer alan mektuba itibar etmeyen araç sahibi yine aynı alana otomobilini çekince bu kez kaporta çizilmek suretiyle araca hasar verildi. Buna karşın aracı çizilen sürücü apartmanın duvarında kendisini tehdit eden mektubun yanına beddua dolu bir mektup astı.

R.B. adlı aparmanın yönetimi apartman girişine; “R.B. Apartmanı otoparkıdır. Yabancı araç giremez. Girerse araç hasarlanacaktır” uyarısını astı. Bu uyarıyı dikkate almayan bir sürücü aracını bu bölgeye çekince olanlar oldu. Araç kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler tarafından ucu sivri bir aletle çizildi. Girilmesi yasak olan ve hatta hasarlanacaktır ibaresine bile aldırış etmeyen sürücü aracının çizildiğini görünce şok oldu. Öfkesini alamayan ve ismi belirlenemeyen sürücü; “6 Şubat 2017 tarihinde bu kaldırımda kim benim arabamı bilerek kim çizdi ise elleri kırılsın inşallah. Hakkımı haram ediyorum. Öbür dünyada iki elim yakanda olacak. Bu dünya da gani gani cezasını çeksin” yazılı bir kağıdı, ayırıcı tabelanın altına asarak bedduada bulundu. Bu durumu gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.