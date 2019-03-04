Böylesi Galibiyete Sevinir Olduk!

Boluspor deplasmanda rahat yendiği İstanbulspor’u evimizde 2-1 yendiğimizde mutluluktan havalara uçtuk! Şampiyonluk şarkıları söylerken, beş hafta üst üste galibiyet alamamanın sıkıntısı şehrin üstüne kara bulut gibi çökmüştü. Kırmızı-beyaz renklerimiz adeta siyaha boyanıp, şampiyonluk duaları yerini ligde kalmanın yakarışlarına dönüşmüştü.

Bu duruma düşmemize neden neydi acaba? Konuyu biraz daha açarak belki faydam olur düşüncesiyle sorunları yazayım istiyorum.

Takımın içinde huzursuzluk olduğu söylentileri doğru ise, yetkili neden önlem almıyor, alamıyor?

Devre bittiğinde gönderilmeyen hocayla, ikinci devre başında gelen hocanın takımı tanımasının zaman alacağı düşünülmedi mi?

Takıma katkı vermesi beklenen ara transferleri kim aldı, kimin parmağı var?

Alt yapıdaki yetenekli gençlerin oynamasını kim istemiyor?

Boluspor kongreye hızla yaklaşırken, borcun 15 milyonun üstünde olduğu söylentileri doğrumudur?

Karaçayır’da oynanan amatör maçlardaki seyirci sayısına baktığımızda, Boluspor maçına gelenler kadar olması kimin yüzünden?

5 hafta sonunda galip gelirken, son düdük ile alınan 3 puana rağmen taraftar neden yönetim istifa diye bağırdı?

Takım zirvedeyken sıklıkla açıklama yapan Başkan Çarıkçı, şimdilerde neden sesi çıkmıyor?

İstanbulspor karşılaşmasını almamız, yarınlarda göreceğimiz korku filminin önlemi oldu. Oyunun geneline baktığımızda, İstanbulspor bizden daha net pozisyonlara girdi. İkinci yarıda 3 net pozisyonu harcayan rakibe karşılık, bizim bir şutumuz direkten döndü. Kabus dolu haftalar sonrası kazanılan 3 puan, Orhan Hocanın ilk galibiyeti oldu.

Orhan Hoca takımı kenardan idare ederken, yardımcıların heyecanı ve yaptıkları akıllarda soru işareti bırakıyor. Yardımcıların müdahale anındaki agresif davranışları, oyuncu değiştirmelerde hoca ile konuştuktan sonra değişikliğin yapılması, sanki bir elin takımın içinde olduğunu gösterir gibi…

2 hafta üst üste aynı kadroyla çıkmayan Orhan Hoca, umarım daha akıllı hamleler yapar! Hoca gelmeden alınan Fınk oynarken, Vukadın oturuyor olması kısmen doğruydu ama bana kalırsa Fınk de yedek olmalıydı. Sezon başı bu futbolcuların alınması için ısrarcı olan yönetimin, devre arasında alınması paramızın sokağa attığımızın resmidir. Bu oyuncuları başkanın istemesi, balon oldukları ortaya çıktığına göre arada kimlerin olduğunu, Boluspor’dan ne kadar kazandıklarını öğrenmek isterim. Türkiye’de bu özelliklerde 3.liglerde bile çok sayıda oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz.

Özellikle kendi sahamızda oynadığımız maçlarda, Ümit Kurt’u sahada tutmak için bir adama daha ihtiyacımız olacak. Ümit yaptığı harekelerle her an takımı 10 kişi bırakacak nitelikte. Kenardan uyaran olmadığı gibi, bütün arkadaşlarına ses tonu yüksek bağırıyor olması doğru mu? Ümit Kurt stoper mi, santrafor mu? Görev ve sorumluluktan uzak, kafasına göre gitmesi, istediği zaman istediği işi yapıyor olmasına ne denir? Boluspor’un, yönetimin ve saha içinde teknik adamın üstünde bir futbolcunun olamayacağını birleri Ümit’e söylemeli. Tabi ki diğer konuları sezon sonuna bıraksam daha doğru olacak. Boluspordan büyük futbolcu, teknik adam ve yönetim olmadığını herkes bilmelidir!

5 karşılaşma sonrası maç kazanan futbolcularımızın sevinci 12 bin liraya çıkan pirim mi, çözemedim. İyi oynamayan takıma neden genç oyuncuların monte edilmediği, neden geleceğimizin hazırlıklarının yapılmadığını, Bolulu olan arkadaşlarımızın anlatması doğru olacaktır.

Taraftarın maç kazanmamıza rağmen “yönetim istifa” sesleri, güvenin kaybolduğu ve artık birilerini görmek istemediklerinin yankısı oldu. Bu seslerin aratarak devam edeceğini görür gibiyim.

Kurulduğu günden günümüze hiçbir gelişmeye müdahil olmayan Divan Kurulunun birlik beraberlik adına açıklama yapmasına sevindim.

Başkan Çarıkçı ve Hakkı Öztabağ’dan ricam o ki, takımın gerçek borcunun ne kadar olduğunu açıklamaları olacaktır. Bolusporlular olarak biliyoruz ki, mevcut yönetimden başka bir yöneticinin takımda herhangi bir tasarrufu olmadığıdır.

Yazı oldukça uzun oldu. Kafaların karışmaması, olayların bir birine girmemesi için diğer sorularımı sonraki yazılara bırakayım. Giresun deplasmanı bizim için çok önemli. Ayağa kalkmamıza nefes olabilir. Kazanamıyorsak, kaybetmeden gelmeliyiz! Şansın ve başarının bizden yana olmasını diliyorum.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 16:29