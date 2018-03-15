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15 Mart 2018 Perşembe
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    • Böylesi ilk defa görüldü ve duyuldu

    Bolu’da herkesi şaşkına çeviren bir hırsızlık olayı ile çalkalanıyor. 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi olan kız öğrencinin cep telefonunu çalan sınıf arkadaşı küçük kız öğrenci, çaldığı telefonu satmak istedi. Ancak, telefonu satmak istediği kişi ise telefonu çalınan küçük öğrencinin babası çıktı.

    15 Mart 2018 Perşembe 12:46
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    Böylesi ilk defa görüldü ve duyuldu

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    İlginç hırsızlık olayı Çarşamba günü meydana geldi. Bolu Atatürk Ortaokulu 8’inci sınıfına giden Ceren Bilgin, sınıf dışında yaptıkları ders için montunu giyip cep telefonunu da cebine koyarak dışarıya çıktı. Havanın bir anda güneş açması nedeniyle 14 yaşındaki küçük öğrenci içerisinde piyasa değeri 800 TL olan cep telefonunu da montun içerisinde koyup, bir kenara bıraktı.

    Ders sonunda montunu alıp sınıfa girmek isteyen kız öğrenci Bilgin, montunun cebinde cep telefonunun olmadığını fark ediyor. Bir müddet arkadaşlarıyla cep telefonunun aranması sonrası durum okul idaresine bildiriliyor. Okul yönetimi kameraları kontrol etmesine rağmen her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyor.

    Saat 09.30-10-00 arası hırsızlığın yapıldığı saatlerde küçük öğrenci Bolu’nun Cumhuriyet Caddesi üzerinde cep telefonu alım satım ve cep telefonuna aksesuarı işiyle uğraşan babası Haydar Bilgin’i arayarak, gözyaşları içerisinde cep telefonunun çalındığını söylüyor.

    Yapılan bur hırsızlık olayının ardından gerçek hikaye ve bir o kadarda şaşkınlık yaratan olay başlıyor. Sınıf arkadaşının cep telefonunu çalan 14 yaşındaki S.B., okul çıkışı yanına bir kız arkadaşını da alarak, cep telefonunu satmak için harekete geçiyor. Küçük kızlar ilk olarak Haydar Bilgin’in cep telefonu mağazasına giriyor.

    ÇAY BİLE ISMARLADIM

    Bundan sonra ki gelişmeli ve şaşkınlık yaratan olayı cep telefonu çalınan küçük kızın babası Haydar Bilgin şöyle anlattı; “Kızımın cep telefonunun çalındığını öğrenince şok oldum ve üzüldüm. Kızım dakikalarca okulda gözyaşı dökmüş. Tabi ki bende bir baba olarak kızımın duruma üzüldüm. Öğlenden sonra iki kız öğrenci işyerime geldi ve cep telefonlarını satmak istediklerini söylediler. Telefonu elime aldım ve hemen galeri bölümüne girip fotoğraflara baktım. Ne göreyim, kızımın arkadaşlarıyla ve kendisini çektiği resimleri gördüm. Şarjı bitiyor, biraz şarj dolduralım diyerek kızları oyalamak istedim. Birde kendilerine çay ikram ettim. Amacım zaman kazanmaktı. İşyerimin atölye kısmına geçerek hemen polisi aradım ve kısa sürede işyerime gelen kızlar gözaltına alındı. Helal parayla alınan bir ürün olduğu için tekrar bana geldi. Benim en çok şaşırdığım olay, benim mağazama gelene kadar kızlar bir çok 2. El cep telefonu alıp satan mağaza vardı. Neden bunlara gitmediler de beni seçtiler. Aklım almıyor. Ama hem ben hem de kızım bu olaydan dolayı çok mutlu olduk” diye açıklamada bulundu.

    Sınıf arkadaşının cep telefonunu çalıp, kız arkadaşıyla birlikte satmaya çalışan S.B’nin Çocuk Şubesinde işlemleri sürüyor.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Herkesi, şaşkına, çeviren, Hırsızlık

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