Haber: Semih BAYKAL

1960 Yılından beri engelli bireylerin haklarını savunmak için faaliyet gösteren Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, derneğinin Bolu şubesini ziyaret etti. Ziyaretin derneğin Bolu Şube Başkanı Kader Tut Ardıç’ı ziyaret eden Boyraz, engellilerin Bolu’daki sorunlarını dinledi. Kendisine iletilen sorunların çözümleri hakkında Ardıç ile konuşan Boyraz, ardından Cuma namazına gitti. Namazın ardından dernek binasına gelen Boyraz, engelliler ile tek tek sohbet etti.

Öte yandan eleştirilen derneği hakkında basın açıklamasında bulundu.